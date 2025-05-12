В Мурманской области завершено обследование улично-дорожной сети: подрядчики приступили к устранению выявленных дефектов

Дорожная кампания 2025 года сегодня стала одной из тем сегодняшнего оперативного совещания. Вопросы, связанные с состоянием дорог и ремонтно-строительным сезоном, находятся на особом контроле областного правительства и лично главы региона.

«В Мурманской области стартовала дорожная кампания. В нормативное состояние будет приведено 139 объектов по всему региону. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» к работам приступили на пяти участках региональной сети и на пяти участках улично-дорожной сети Мурманска», – сказал губернатор Андрей Чибис.

Также губернатор отметил, что во всех муниципальных образованиях на региональных и федеральных дорогах запланированы ямочные ремонты. На сегодняшний день устранено более 5 тысяч квадратных метров повреждений дорожного покрытия, возникших после зимы.

Напомним, что ранее глава региона поставил задачу до 1 мая провести полную инвентаризацию дорог и устранить дефекты дорожного покрытия в срок до 20 июня. Основные проблемные точки должны быть ликвидированы до 1 июня. Подрядные организации приступили к работам.

«Ещё раз обращаю внимание: есть участки, где эти дефекты возникли в пределах гарантийных сроков. Все они устраняются за счёт подрядчиков. Если возникают проблемы по добровольному оперативному выходу подрядных организаций на объекты, то тогда все заказчики вскрывают банковские гарантии и выполняют работу за счёт этих средств», – сказал глава региона.

Губернатор Андрей Чибис поручил максимально активизировать темп работ и усилить строительный контроль на всех этапах: от качества асфальтобетонной смеси до процесса ее укладки. Также поставил задачу минимизировать количество швов при укладке дорожного полотна.

Карта дорожных ремонтов 2025 года составлена с учётом мнений жителей и традиционно охватит все муниципалитеты региона. Работы запланированы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», стратегического плана «На Севере – жить!» и программы реновации ЗАТО.

Всего за 6 лет в Мурманской области обновлено порядка 7 млн кв. метров дорог.

Подробнее о ходе работ рассказали заместитель губернатора Мурманской области – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова и глава города Мурманска Юрий Сердечкин.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/