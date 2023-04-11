В Мурманской области завершено расселение из муниципальных квартир на станции Выходной

В 2022 году Министерством транспорта Российской Федерации в рамках реализации проекта Мурманского транспортного узла выделены средства на расселение девяти помещений на станции Выходной, в которых граждане проживали по договорам социального найма.

Министерство строительства Мурманской области приступило к расселению в начале 2022 года, а к марту 2023 года все семьи получили квартиры в Мурманске и Молочном. Расселением собственников занимается Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры. После завершения всех мероприятий по расселению дома на территории населённого пункта будут снесены.

«Расселение производилось для того, чтобы обеспечить доступность территории для продолжения важного для региона проекта», – отметил первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Всего на эти цели было предусмотрено 21,3 миллиона рублей, из них 14,9 миллиона рублей из федерального бюджета и 6,4 миллиона рублей из областного бюджета, сообщает Министерство строительства Мурманской области.