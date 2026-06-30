В Мурманской области завершено расследование несчастного случая с преподавателем

Установлены обстоятельства травмирования преподавателя учебного пункта 1 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Мурманской области, произошедшего в прошлом месяце.

Как сообщает Государственная инспекция труда (Гострудинспекция, ГИТ) в Мурманской области - территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости (Роструд), пострадавший, возвращаясь с обеденного перерыва, поднимался на второй этаж по лестнице, оступился и упал, ударившись лицом об угол ступени. Полученная травма квалифицирована как тяжёлая.

Члены комиссии, проводившей расследование, пришли к выводу: причина происшествия - личная неосторожность пострадавшего. Нарушений со стороны работодателя не выявлено. Тем не менее, работодателю предписано провести внеплановую спецоценку условий труда, пересмотреть инструкцию по охране труда и провести дополнительный инструктаж с персоналом. Несчастный случай квалифицирован как связанный с производством.

«Этот случай подтверждает: даже в безопасной среде нельзя исключать человеческий фактор. Важно, чтобы сотрудники помнили о личной внимательности при передвижении», - прокомментировал руководитель Гострудинспекции Юрий Дмитриев.

Фото: Фото: https://vk.com/git51?z=photo-219140931_457241961%2F0ab23202567f5afa20

