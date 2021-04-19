Евгений Никора приглашает мурманчан на онлайн-встречуМорские терминалы Петербурга могут перенести на берег Кольского залива
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)19.04.21 15:00

В Мурманской области завершено заключение контрактов на ремонт дорог в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В 2021 году утверждён обновленный паспорт национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ранее он назывался «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Документ приведён в соответствие с Указом Президента России от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Национальный проект ориентирован на достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни». Основной целевой показатель проекта — обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85% к 2024 году.

В Мурманской области в рамках реализации нацпроекта завершена контрактация объектов ремонта 2021 года на региональных дорогах, а также в агломерации «Мурманская». Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Артем Гришин на брифинге, посвящённом реализации дорожного нацпроекта. По поручению губернатора Андрея Чибиса все ремонтные работы должны быть завершены до 1 сентября, это предусмотрено в условиях контрактов.

Под руководством Минтранса России продолжается реализация проектов «Региональная и местная дорожная сеть» (предыдущее название — «Дорожная сеть») и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». С 2021 года также стартовала реализация новых федеральных проектов «Развитие федеральной магистральной сети» и «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях».

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» продолжится приведение в нормативное состояние региональных дорог и дорожной сети городских агломераций. Так, для достижения показателей нацпроекта на территории Мурманской области в 2021 году необходимо привести в нормативное состояние 40,54 км региональных дорог и 13,89 км дорог агломерации «Мурманская».

«Планируется увеличить число контрактов, предусматривающих применение наилучших технологий и материалов, - отметил Артем Гришин. – Это позволит повысить качество и долговечность дорожного покрытия. Вырастет и доля заключаемых контрактов на принципах жизненного цикла. Благодаря заключению таких договоров подрядчик сможет на несколько лет вперед понимать те объемы работ, которые предстоит выполнить. Это даст возможность своевременно закупить материалы, подобрать необходимую технику и, как результат, больше сконцентрироваться на качестве ремонта».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманчане стали чаще использовать для расчётов банковские карты
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-Политбарометр (18+)
ПодробнееПартия пенсионеров требует кардинального оздоровления космической отрасли страны
-

Последние комментарии

Николай В.К.
16.04.21 07:48
А меня пугает забывчивость депутата Хабарова. Человек, который забыл про свою зарубежную собственность, должен лечиться, а не руководить редакцией. Поправить надо здоровье, устранить временную а
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Антикоррупция по-мурмански
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города "
15.04.21 15:33
Здравствуйте, зрители телеканала «Арктик-ТВ». Я и мои коллеги посмотрели специальный репортаж. И я, заместитель директора по Воспитательной работе, большой специалист в области педагогики, официально
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Антикоррупция по-мурмански
Андрей
14.04.21 19:54
Я на этой базе работал сторожем. В помещении для сторожей были клопы, а по полу бегали мыши. А в помещении для отдыха водителей, в котором они обедали, по полу бегали здоровые крысы.
Комментарий к новости:Производственная база ММБУ «УДХ» осталась в СССР
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В чём выгода быстрых платежей и зачем бизнесу СБП – знания и опыт от разработчиков и клиентов-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1 рубль, доллар вырос почти на 70 копеек-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области возбуждено 4 уголовных дела против должников-потребителей электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Скоро лето – готов график отключений по Мурманску-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Президент РФ поручил до 15 июня определить тарифы на проводку судов по Северному морскому пути
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика