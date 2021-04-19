В Мурманской области завершено заключение контрактов на ремонт дорог в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В 2021 году утверждён обновленный паспорт национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ранее он назывался «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Документ приведён в соответствие с Указом Президента России от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Национальный проект ориентирован на достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни». Основной целевой показатель проекта — обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85% к 2024 году.

В Мурманской области в рамках реализации нацпроекта завершена контрактация объектов ремонта 2021 года на региональных дорогах, а также в агломерации «Мурманская». Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Артем Гришин на брифинге, посвящённом реализации дорожного нацпроекта. По поручению губернатора Андрея Чибиса все ремонтные работы должны быть завершены до 1 сентября, это предусмотрено в условиях контрактов.

Под руководством Минтранса России продолжается реализация проектов «Региональная и местная дорожная сеть» (предыдущее название — «Дорожная сеть») и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». С 2021 года также стартовала реализация новых федеральных проектов «Развитие федеральной магистральной сети» и «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях».

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» продолжится приведение в нормативное состояние региональных дорог и дорожной сети городских агломераций. Так, для достижения показателей нацпроекта на территории Мурманской области в 2021 году необходимо привести в нормативное состояние 40,54 км региональных дорог и 13,89 км дорог агломерации «Мурманская».

«Планируется увеличить число контрактов, предусматривающих применение наилучших технологий и материалов, - отметил Артем Гришин. – Это позволит повысить качество и долговечность дорожного покрытия. Вырастет и доля заключаемых контрактов на принципах жизненного цикла. Благодаря заключению таких договоров подрядчик сможет на несколько лет вперед понимать те объемы работ, которые предстоит выполнить. Это даст возможность своевременно закупить материалы, подобрать необходимую технику и, как результат, больше сконцентрироваться на качестве ремонта».