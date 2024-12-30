В Мурманской области завершены работы по рекультивации двух крупных свалок

В регионе завершилась работа по ликвидации двух свалок отходов в Мурманске и ЗАТО город Заозерск. Общий объём ранее размещённых отходов на указанных свалках составлял более 3,5 млн м3, а территория на общей площади достигла более 44,8 га.

В ходе работ выполнены решения по инженерной подготовке и защите территорий рекультивируемых свалок, направленные на формирование свалочного тела, укрепление откосов, организацию сбора и очистки фильтрата, ливневых стоков, устройство систем дегазации, противофильтрационных многослойных защитных экранов, посев трав, исключение развития эрозионных процессов.

Реализованные решения обеспечивают предотвращение инфильтрации атмосферных осадков через свалочные массы, неконтролируемый выход продуктов разложения отходов – биогаза в окружающую среду, благоприятные условия для произрастания задерняющей растительности.

Как отмечает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, работа по ликвидации свалок в нашем регионе началась в 2021 году и проводилась в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/