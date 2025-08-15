В Мурманской области завершены работы по ямочному ремонту 39 дворов в 10 муниципалитетах

Ремонтные работы во дворах проходят в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды», утверждённой постановлением правительства Мурманской области. В текущем году запланированы ямочные ремонты в 312 дворах в 20 муниципальных образованиях.

Уже завершены мероприятия на 39 дворовых территориях в 10 муниципальных образованиях: Мурмаши, Умба, ЗАТО Александровск, Печенгский округ, Ковдорский округ, Мончегорск, Ревда, ЗАТО Видяево, ЗАТО Островной и Апатиты.

В рамках выполнения работ по ямочному ремонту дворовых проездов рабочие выполняют демонтажные работы, подготовку основания, асфальтирование и проливку швов.

Как отмечает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, программа ямочного ремонта входит в стратегический план «На Севере — жить!» и реализуется на территории региона с 2020 года. За это время обновлены проблемные участки более 1200 дворовых проездов протяженностью более 164 тысяч кв. метров.

