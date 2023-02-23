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Мурманская область. Арктика (16+)23.02.23 11:30

В Мурманской области завершила работу экспертная группа Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь

В Мурманской области завершила работу экспертная группа Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. Напомним, в рамках установочного совещания было отмечено, что сотрудничество с Республикой Беларусь чрезвычайно важно для региона. Транспортно-логистический потенциал Мурманской области способен решить стратегические задачи Республики Беларусь по организации надежных круглогодичных транспортных коридоров для доставки своей продукции на международные рынки.

«За время визита мои коллеги познакомят вас со всеми возможностями порта Мурманск. Вы посетите ряд портовых терминалов, а также перспективных площадок для строительства новых мощностей. Надеемся, что этот визит окончательно сформирует у вас понимание возможностей, которые предоставляет порт Мурманск и поможет принять стратегические решения по сотрудничеству с Мурманской областью», – сказала заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова белорусской стороне. 

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, в рамках трёхдневного визита экспертная группа провела ряд рабочих совещаний с представителями администрации морских портов Западной Арктики, Октябрьской железной дороги. В ходе обсуждений были рассмотрены перспективные площадки для создания портовой инфраструктуры, особенности мореплавания в акватории порта Мурманск, а также возможности Октябрьской железной дороги по доставке белорусских товаров и грузов с учётом комплексного развития Мурманского транспортного узла и увеличения провозной способности железной дороги. На все свои вопросы эксперты получили исчерпывающую информацию, необходимую для дальнейшей разработки проекта.

Также в рамках работы экспертной группы был осуществлён осмотр нескольких портовых терминалов порта Мурманск для более детального ознакомления с возможностями по перевалке различной номенклатуры грузов, а также локации, перспективные для строительства новой портовой инфраструктуры.

«Порт Мурманск, несомненно, имеет огромный потенциал для дальнейшего развития, и Республика Беларусь имеет серьёзные намерения по сотрудничеству с Мурманской областью.  В целом мы получили большой массив информации для дальнейшей оценки и анализа, а также запланировали дальнейшие шаги по реализации совместных проектов», – заключила заместитель министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Наталья Александрович.

Фото: https://gov-murman.ru

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