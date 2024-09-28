В Мурманской области завершила работу фольклорная экспедиция по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния

Группа экспертов в течение недели, с 19 по 25 сентября, изучала культурное наследие поморов: календарные традиции, костюм, техники рыболовного промысла, рукоделие.

Работа экспедиции была весьма насыщенной и плодотворной. Эксперты изучали коллекции музеев, собирали фото и видео материалы для подготовки паспортов объектов, встречались с фольклорными коллективами, опрашивали носителей и хранителей поморской культуры.

Делегация провела работы в Мурманске и Североморске, Териберке и Коле, Зеленоборском и Княжой, Варзуге и Умбе, в Кузомени, Оленице, Кузреке, Кандалакше и Мончегорске.

Экспертная группа ознакомилась с фондами областного краеведческого музея, музея истории города Колы, областного художественного музея, Североморского музейно-выставочного комплекса, музея истории города Кандалакша и музея истории города Мончегорска, посетили труднодоступный историко-этнографический комплекс Тоня Тетрина на берегу Белого моря.

Много бесценной информации удалось получить в результате увлекательных бесед с местными жителями. Живую традицию исполнения поморских хороводов и песен продемонстрировали экспертам фольклорный ансамбль «Беломорье» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. Кирова, фольклорный хор п. Умба, поморский хор села Варзуга, Териберский поморский хор, фольклорный ансамбль «Поморочка» из п. Зеленоборский.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, исследователи записали гигабайты материалов. Впереди предстоит трудоёмкая работа по расшифровке аудио- и видеозаписей, подготовке описаний объектов нематериального этнокультурного достояния, которые пополнят региональный реестр, а также будут предложены для включения в федеральный Реестр ОНЭД.

Руководитель полевых исследований – председатель Экспертного совета по формированию Реестра объектов нематериального культурного наследия, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, директор Института гуманитарных исследований УрО РАН Черных Александр Васильевич.

Работа по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния народов России в этом году проводилась по инициативе Мурманского областного Дворца культуры им. С.М. Кирова при поддержке правительства и Министерства культуры Мурманской области в рамках нацпроекта «Культура».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/