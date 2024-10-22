В Мурманской области завершилась ежегодная экологическая акция «Спасибо за чистую тундру!»

Акция была проведена в Ловозерском районе на берегу реки Воронья. Место проведения экологической акции выбрано не случайно – река является местом традиционного рыболовства и сбора дикоросов коренного малочисленного народа Севера – саами.

Участники акции собрали бутылки, обломки металлических конструкций, остатки пластиковых изделий и другой бытовой и строительный мусор, который представляет угрозу для обитателей тундры.

В результате было собрано более 350 кг отходов и проведена очистка береговой линии реки Воронья.

Как отмечает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйств, экологическая акция «Спасибо за чистую тундру!» проводится в Мурманской области ежегодно и направлена на сохранение уникальной природы Арктики, минимизации травм оленей от различного мусора, воспитания чувства экологической ответственности и формирования активной позиции населения по вопросам защиты окружающей среды.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/