В Мурманской области завершилась ежегодная экологическая акция «Спасибо за чистую тундру!»

Участие в акции приняли неравнодушные жители Мурманской области, представители администрации Ловозерского округа и региональных лесничеств.

В ходе четырёх субботников была очищена водоохранная зоны реки Вирма, ликвидированы места несанкционированного складирования мусора на землях Кольского и Ловозерского лесничеств. На площади более 1,1 га было собрано более 30 м³ отходов: обломков металлических конструкций, бутылок и остатков пластиковых изделий, другого бытового и строительного мусора, который представляет угрозу для обитателей тундры.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов и экологии, экологическая акция «Спасибо за чистую тундру!» проводится в Мурманской области ежегодно и направлена на сохранение уникальной природы Арктики, минимизации травм оленей от различного мусора, воспитание чувства экологической ответственности и формирование активной позиции населения по вопросам защиты окружающей среды.

Фото (ГОКУ МО «Региональный центр лесного и экологического контроля» и администрации Ловозерского округа): https://gov-murman.ru/info/news/555576/#&gid=1&pid=1