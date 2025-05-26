В Мурманской области завершилась масштабная серия субботников: более 5 тысяч северян привели в порядок 200 объектов

Более 5 тысяч северян приняли участие в масштабной серии субботников, которые прошли в Мурманской области. Сегодня в ходе оперативного совещания заместитель губернатора – руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова отметила, что они привели в порядок 200 объектов.

«Это и дворы, и общественные пространства, спортивные и игровые комплексы, территории возле мемориалов, социальных учреждений, «зелёные» зоны и дорожные съезды. Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в субботниках. Это большая совместная работа, которую сложно переоценить. Это не только качество нашей жизни, но и забота о родном регионе», – отметила Надежда Аксенова.

Вице-губернатор сообщила, что 50 из этих объектов ранее было благоустроено в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который начиная с 2025 года реализуется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

«Напомню, сейчас продолжается Всероссийское голосование по объектам благоустройства. От Мурманской области в нём участвуют 7 муниципалитетов: Мурманск, Кольский округ, Североморск, Мончегорск, Апатиты, Кировск и Полярные Зори. В каждом муниципалитете на голосование выставлены по две территории на выбор. Та, что наберёт больше голосов, будет благоустроена в первую очередь. Порядка 52 тысяч человек уже сделали свой выбор. До 12 июня проголосовать может любой желающий старше 14 лет через портал госуслуг. Призываю не оставаться в стороне – голос каждого действительно важен», – подчеркнула Надежда Аксенова.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, с 2021 по 2024 годы активность северян позволила преобразить 91 пространство. Всего по проекту ФКГС и стратегии развития «На Севере — жить!», инициированной губернатором Андреем Чибисом, в регионе благоустроено уже 157 общественных территорий.