В Мурманской области завершилась мемориальная экспедиция «Гвоздики на скалах»

В конце марта в Мурманской области прошла мемориальная зимняя экспедиция «Гвоздики на скалах», посвящённая событиям Великой Отечественной войны в Заполярье.

27 марта в четырёхдневный маршрут по местам боёв отправились 68 участников из населённых пунктов региона — Ловозера, Мончегорска, Оленегорска, Высокого, Кильдинстроя, Туломы, Мурмашей, Мурманска, Североморска, Печенги и Никеля. К группе также присоединились участники из Москвы и Владивостока.

Маршрут проходил по заснеженной местности с использованием туристического и зимнего снаряжения. Основная задача экспедиции — изучение военной истории региона и сохранение памяти о бойцах Красной Армии, погибших на Севере.

В экспедиции приняли участие ветераны, поисковики, школьники и студенты старше 16 лет. Руководили группами педагоги и наставники из образовательных и патриотических объединений региона.

Программа включала лекции, экскурсии на местности, а также лыжные и пешие переходы. Занятия проводили представители исторического сообщества, в том числе военный историк Дмитрий Дулич. Участники знакомились с местами боёв и изучали сохранившиеся следы военных действий.

«Экспедиция «Гвоздики на скалах» объединяет молодёжь вокруг изучения истории родного края. Важно, что участники не только получают знания, но и работают с историческим материалом непосредственно на местах событий», — отметила Мария Чернышева, председатель комитета молодёжной политики Мурманской области.

Как отмечает региональный комитет молодёжной политики, экспедиция организована региональным отделением Российское военно-историческое общество в Мурманской области.

Видео: https://vk.com/video-192959349_456240256

Фото (Александр СТЕПАНЕНКО)