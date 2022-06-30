В Мурманской области завершилась межрегиональная патриотическая экспедиция «По следам той войны»

С 20 по 26 июня Мурманская область стала площадкой реализации проекта «Патриотическая экспедиция «По следам той войны», ставшего победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи в 2021 году. Проект направлен на сохранение исторических ценностей, увековечивание памяти о погибших воинах из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в годы Великой Отечественной войны, укрепление чувства причастности к великой истории и культуре России.

«В целях патриотического воспитания молодёжи, укрепления международных отношений, увековечивания памяти героев Великой Отечественной войны мы инициировали межрегиональную экспедицию, в ходе которой гости из других регионов, откуда были призваны воины-оленеводы, смогли узнать о подвиге коренного малочисленного народа Кольского Заполярья и поделиться историями о своих героях», – отметила автор проекта, руководитель Мурманского отделения общественной организации Мурманской области «Ассоциация кольских саамов» Любовь Саламащенко.

Участниками проекта стали молодые люди из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации из Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов, Таймырского муниципального района, Красноярского края и Мурманской области, которые представили историю ненцев, хантов, коми, эвенков, саамов в годы Великой Отечественной войны.

Насыщенная программа экспедиции началась с посещения Мурманского областного центра коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества, Дома дружбы Мурманской области и Мурманского областного краеведческого музея. Гости заполярной столицы познакомились с историей саамского народа и окунулись в военное время, когда на помощь армии пришли оленетранспортные батальоны.

В рамках второго дня мероприятия участники проекта совершили экскурсию по городу Мурманску, посетили мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», памятник монумент, посвященный бомбардировке Мурманска 18 июня 1942 года, побывали на территории мемориального комплекса «Морякам, погибшим в мирное время», приняли участие в акции «Свеча памяти» в День памяти и скорби у памятного мемориального объекта «Подвигу бойцов оленетранспортных батальонов – защитников Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

В завершении дня молодые люди посетили саамский Олений двор в поселке Лопарская, где председатель Саамского собрания Самь Соббар Полина Харыбина рассказала о культуре коренного народа Мурманской области – саамов, устроила для гостей дегустацию традиционной саамской ухи и морских деликатесов, а также церемонию формирования желаний.

Основным этапом патриотической экспедиции стала поездка по местам боевой славы, где проходили ожесточенные бои, в которых принимали участие уникальные оленетранспортные батальоны и где покоятся тела погибших солдат.

В экспедиции принял участие начальник отдела по увековечиванию памяти и мемориальной работе Регионального центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи, командир Североморского поискового отряда «Ваенга» Эдуард Миронов, который рассказал о военных налетах, о том, как город выживал в сложные времена. Под руководством Эдуарда Анатольевича молодежь посетила мемориал зенитчикам первого корпуса войск в поселке Абрам-Мыс, Долину Славы, обелиск на месте боя 6-й Героической комсомольской батареи, памятник «Защитникам Титовского рубежа».

В ходе экспедиции была проделана большая работа на территории захоронения воинов 31-й отдельной лыжной бригады, погибших в 1941-1944 годы. Участники проекта разбили палаточный лагерь и провели у мемориала три дня. За это время удалось привести в порядок территорию около захоронения, покрасить памятник, навести порядок в землянке, а также пройтись по окопам и блиндажам.

В теплой дружеской обстановке у костра состоялась конференция «Вклад маленького народа в большую Победу», где каждый участник смог поделиться военными историями своего народа. Молодые люди рассказали о том, как каждая семья, не жалея сил и времени, работала для фронта, заготавливала рыбу и провизию, шила одежду. Особенно участники экспедиции отмечали роль оленей во время боевых действий в суровых условиях Крайнего Севера, которые являлись не только способом передвижения, но и средством выживания.

По завершении экспедиции у мемориала прошёл митинг памяти, где прозвучали слова скорби и состоялось возложение венков.

«Здесь все пропитано той эпохой, даже воздух. Когда я стояла в окопе, я пыталась представить картину того времени. Это нереально, как они могли на каменистых сопках в лесу воевать, рыть окопы и землянки в такой суровой местности? Даже сейчас, летом, ночью без спальников можно сильно замерзнуть, а как им было осенью и зимой? Какое же мужество и силу имели эти солдаты. Вечная им память. Я очень рада, что прикоснулась к истории вживую», – поделилась впечатлениями Светлана Сахарова, участница из Ненецкого автономного округа.

Экспедиция организована при поддержке Министерства внутренней политики Мурманской области, Мурманского областного центра коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества, Дома Дружбы Мурманской области, Ассоциации кольских саамов, Регионального центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи, Мурманского областного краеведческого музея, саамской общины «Лопарская».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/