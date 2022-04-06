В Мурманской области завершилась образовательная программа по разработке стратегии работы сети молодёжных пространств

Завершилась региональная образовательная программа по разработке стратегии работы сети молодёжных пространств. Инициатором мероприятия стал комитет молодёжной политики Мурманской области, который курирует открытие сети пространств «СОПКИ» в регионе. Пространства создаются, чтобы обеспечить молодёжь общедоступными местами для проведения досуга, творческого самовыражения и реализации различных проектов; также планируется, что они станут настоящей «точкой притяжения» северян: в каждом пространстве будет организована уникальная программа мероприятий. Этому были посвящен ряд офлайн- и онлайн-семинаров.

Задачей образовательной программы было обучить руководителей молодёжных пространств совместно с командой выстраивать стратегию работы муниципального молодежного пространства, вовлекать молодёжь и стейкхолдеров (заинтересованных лиц) в общественную жизнь муниципалитета.

Тридцать участников программы, руководители молодёжных пространств и их заместители из Мончегорска, Апатитов, Кандалакши, Оленегорска, Мурманска, ЗАТО Североморск и Александровск, Кольского, Терского районов и Ковдорского округа искали решения, которые подошли бы их конкретному муниципалитету. По словам участников, у всех разная ситуация с удаленностью от областного центра, с работающими на территории предприятиями, разные проблемы молодёжи. Соответственно, схема работы у каждого молодёжного пространства должна различаться, опираясь на понимание портрета своей аудитории.

Ведущая семинаров Юлия Приказчикова, фасилитатор, модератор стратегических коммуникаций, руководитель проекта «Профизвестность», разбирала с участниками, как из имеющейся информации выявить главный вопрос, решение которого станет ключевой задачей и поможет найти собственное видение.

Участники обсудили, как найти всех заинтересованных в развитии молодежного пространства с помощью карты стейкхолдеров; как провести SWOT анализ собственного молодёжного пространства; как сформировать видение конечного результата и каким должно стать молодёжное пространство через несколько лет; как работать со всеми этими инструментами вместе с командой сотрудников молодежного пространства и вовлечь в разработку молодежь; что предпринять, чтобы сделать пространство «точкой притяжения» и как генерировать идеи для мероприятий.

По словам организаторов, в рамках образовательной программы участники получили ряд инструментов для исследования и создания собственных решений.

«Не было дано готовых сценариев, как кто-то классно проводит мероприятия. Потому что чужие решения – это вершина айсберга. Под водой находится огромная часть предварительной работы команды. Чужое никогда не приживется, потому что оно не учитывает интересы именно этой аудитории. Наша задача – научить команду молодёжного пространства искать свои ниши, вовлекая молодёжь», – отметили в региональном комитете молодёжной политики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/