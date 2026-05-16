Мурманская область приближается к пикам половодья
В Мурманской области завершилась первая профессиональная медиасмена «МедиаМаяк»

Участниками проекта, организованного Министерством информационной политики региона совместно с региональным отделением «Движения Первых», стали 60 воспитанников школьных медиацентров из Мурманска, Кольского округа, Апатитов, ЗАТО г. Североморск и Александровск.

В течение шести дней школьники погружались в работу современной медиасреды: посещали мастер-классы, лекции, практические занятия по съемке и монтажу, изучали журналистику, блогинг, сценическое мастерство, информационную безопасность и основы проектной деятельности. С ребятами работали федеральные и региональные спикеры — журналисты, медиапродюсеры, блогеры и эксперты в сфере новых медиа, которые поделились с участниками практическим опытом и современными медиатрендами.

Итогом смены стала защита собственных медиапроектов на тему «Это мой Север — мне есть, что рассказать».

Оценивало работы участников профессиональное жюри, в состав которого вошли министр информационной политики Мурманской области Ольга Степакова, председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» в Мурманской области Никита Тихомиров, главный редактор газеты «Комсомольская правда — Мурманск» Мария Пашенкова, руководитель медиашколы «Академия телевидения» Анастасия Карева и руководитель интернет-направления Арктического информационного центра Юлия Скорикова.

«Нам было важно понять, что именно мы можем предложить ребятам для развития в медиасфере. На основе их запросов и была сформирована насыщенная образовательная программа. Мне кажется, что первый опыт получился удачным», — отметила министр информационной политики Мурманской области Ольга Степакова.

Председатель совета регионального отделения «Движения Первых» Никита Тихомиров подчеркнул, что медиасмена стала важным шагом для формирования подросткового медиасообщества в регионе.

«Практически все проекты были посвящены Мурманской области — её возможностям, развитию территорий, потенциалу для молодёжи. И эта информация была подана действительно интересно и содержательно», — отметил Никита Тихомиров.

Организаторы подчеркнули, что проект носит не только образовательный, но и профориентационный характер. Участники получили возможность заявить о себе, сформировать первое профессиональное портфолио и в дальнейшем принять участие в медиапроектах региона.

По итогам смены лучшие участники смогут продолжить работу вместе с профильными специалистами и получить поддержку в развитии собственных проектов.

«Если медиасмена станет регулярной, а мы этого хотим и планируем развивать проект дальше, то она сможет стать для ребят настоящим стартом для дальнейшего развития в сфере медиа», — подчеркнула Ольга Степакова.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567750/#&gid=1&pid=18

