В Мурманской области завершилась «Полярная педагогическая экспедиция» в формате «Выездного Машука»

Образовательная программа проходила на нескольких площадках, объединив участников из 42 регионов России. Это педагоги, работающие в атомных моногородах, в отдалённых и труднодоступных местностях. По итогам обучения слушатели под руководством ведущих экспертов провели исследование и на его основе разработали концепции образовательных и воспитательных мероприятий для их дальнейшей реализации в условиях территориальных ограничений.

Центр знаний «Машук», который за три года стал главным центром страны по подготовке управленческих и просветительских кадров, впервые провел выездное образовательное мероприятие в Мурманске. Педагоги, заместители директоров школ, советники по воспитанию, кураторы детских объединений в течение нескольких дней осваивали современные образовательные практики, навыки работы с молодёжью, подходы к организации наставничества и изучали технологии проектирования образовательных событий.

Слушатели программы работают в условиях естественных ограничений, связанных со спецификой системы образования в моногородах, малых сельских поселениях и на закрытых территориях. Речь идет о климатических особенностях, возможностях социальной инфраструктуры, транспортной доступности и других факторах. Поэтому одной из главных целей экспедиции стала разработка и презентация концепций мероприятий, позволяющих повысить качество воспитательной среды в регионах. Для этого участники под руководством ведущих экспертов разделились на проектные команды, которые работали на нескольких локациях. Педагоги посетили Мурманскую областную научную библиотеку, Информационный центр по атомной энергии и торгово-развлекательный центр – место притяжения школьников и молодёжи в малых и средних городах.

«Центр знаний готов сотрудничать не только с партнерскими регионами, но и осваивать все новые территории, тиражируя накопленный опыт и авторские практики. Осенью мы впервые провели серию образовательных мероприятий на Дальнем Востоке, а сегодня организовали «Выездной Машук» в Мурманской области, где география стала неотъемлемой частью смыслового содержания программы. Слушатели побывали на разных площадках, где провели исследование воспитательных возможностей через изучение естественной среды существования детей и молодежи. Это помогло участникам выявить потребности граждан к организации воспитательной среды в школах и других образовательных учреждениях. На основе собранной информации педагоги разработали шесть проектов для их дальнейшей реализации в своих регионах. Уверен, наша команда использует полученные результаты при создании новых методических материалов и программ», – сказал генеральный директор Центра знаний «Машук», заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Антон Сериков.

Он добавил, что итоговые проекты участников программы были посвящены профориентации и карьерному развитию, повышению эффективности командного взаимодействия, вовлечению активной молодёжи в созидательную деятельность, в частности, в волонтерство.

Эксперты проекта «Курс на Север», который был запущен в мае 2023 года по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, рассказали участникам «Выездного Машука» о возможностях, которые программа предоставляет перспективным специалистам и студентам, желающим переехать в регион.

«В Мурманской области особое внимание уделяется сфере образования, поскольку она является основой устойчивого развития региона и Арктики в целом. Несмотря на климатические, территориальные и инфраструктурные особенности, мы последовательно создаем условия для привлечения и профессионального роста педагогических кадров. Это становится возможным благодаря реализации национальных проектов и поддержке главы региона Андрея Чибиса. Системная работа, которая ведется в рамках губернаторского плана «На Севере – Жить!», уже даёт результаты: за три года в Мурманскую область удалось привлечь более двух тысяч педагогов и в три раза сократить число вакансий. Уверена, что практики и подходы, представленные Центром знаний «Машук», будут востребованы и актуальны для системы образования Кольского Заполярья. Благодарю команду Центра за организацию экспедиции и вклад в повышение качества воспитательной среды», – отметила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Команда Центра знаний организовала в последний день программы открытый лекторий, который посетили не только участники экспедиции, но и педагоги Мурманской области. Встречу провёл учитель истории школы №16 Орехово-Зуевского городского округа Московской области, победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2022 года Дмитрий Лутовинов. Он рассказал слушателям о конкурсах профессионального мастерства, авторских подходах и методиках обучения школьников, подчеркнув, что подобные выездные образовательные мероприятия становятся территорией для обмена передовым педагогическим опытом.

Фото (пресс-служба АНО «Центр знаний «Машук»): https://gov-murman.ru/info/news/558827/#&gid=1&pid=12