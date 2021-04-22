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Мурманская область. Арктика (16+)22.04.21 10:15

В Мурманской области завершилась серия турниров по юкигассен

На прошедших выходных в регионе прошли турниры по юкигассен проекта «Для тех, кто знает толк в снеге». Их участниками стала работающая молодёжь Мончегорска, Заполярного, Никеля и Мурманска.

Юкигассен – командная игра в снежки по правилам, увлекательный зимний вид спорта, всё больше приживающийся в России. В игре на поле принимает участие 2 команды. Задача – захватить флаг либо выбить снежками всех игроков команды-соперника.

Первые игры проекта «Для тех, кто знает толк в снеге» прошли в этом сезоне в Мончегорске, в центре семейного отдыха «Берег развлечений». В конце марта девять школьных команд сражались там за звание самой снежной. 17 апреля снежные баталии развернулись на территории горнолыжного комплекса «Лопарьстан». Девять команд работающей молодёжи из Мончегорска, Мурманска и Никеля боролись за победу в турнире. Первое место досталось команде «Мурманский транспортный филиал», на втором - команда «Транспортного цеха», третьими стали «Спасатели».

«В этом году у нас много соорганизаторов, – отметила Полина Бусыгина, руководитель проекта. – Это и администрации муниципалитетов – Мончегорска и Заполярного, и градообразующее предприятие – Кольская ГМК, и волонтёры «Комбината добра» и Молодёжного движения КГМК, а кроме того – Региональный центр поддержки молодёжных и добровольческих инициатив. Ну и, конечно, Фонд президентских грантов. Всё это говорит об устойчивом развитии проекта и популяризации юкигассен среди молодёжи региона. Только сообща мы можем делать большой снежный проект».

18 апреля снежные битвы перенеслись в Печенгский округ. На открытый каток спорткомплекса «Дельфин» в Заполярном вышли шесть команд. Первое место завоевала команда «Йети или Те». Второе место у «Гладиаторов», третье – за игроками команды «Ух».

«Популярность юкигассен связана с простотой входа в игру – надеть шлем, слепить снежки и выйти на поле могут и дети, и взрослые. Для этого не нужна специальная подготовка, – отметила Ирина Бакшеева, директор Регионального центра поддержки молодёжных и добровольческих инициатив. – Юкигассен не требует от участников каких-то вложений – весь инвентарь предоставляется организаторами турниров. С другой стороны, среди участников турниров много команд, состоящих из спортсменов или увлекающихся ЗОЖ игроков. Юкигассен, как и футбол – популярен у разных аудиторий. Ты можешь быть новичком, а можешь стать снежным Роналдо».

Простую игру в снежки в настоящий вид спорта превратили японцы, которые и являются родоначальниками юкигассен. Игры проводятся по правилам международного альянса. В состав команды входит от 6 до 10 человек, среди которых – капитан, нападающие, защитники и запасные игроки. Каждая команда должна иметь название. Приветствуется и наличие собственного флага, единой формы, отличительных командных знаков, сообщает комитет молодежной политики Мурманской области.

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