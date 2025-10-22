В Мурманской области завершилась серия выездных мероприятий «КВН – СТАРТ»

С 13 по 20 октября в городах региона прошла серия выездных мероприятий «КВН – СТАРТ», открывающая новый сезон Мурманской молодёжной лиги КВН. Проект стал площадкой для развития творческого потенциала, командного взаимодействия и лидерских навыков молодёжи региона.

В мероприятиях приняли участие школьники, студенты и молодые специалисты предприятий области. Они готовили свои команды, разрабатывали сценарии, шутки и сценические миниатюры. Основное внимание было уделено командной работе, навыкам импровизации и взаимодействию на сцене — молодые люди учились поддерживать друг друга, распределять роли и формировать единый сценический образ.

Выездные встречи прошли в Оленегорске, Мончегорске, Кировске, Апатитах и Ковдоре. Программа включала мастер-классы по написанию шуток и сценическому мастерству; практические тренировки по импровизации и командной работе; пробные игры и творческие лаборатории, где команды могли отрабатывать материал перед выступлением.

«Для нас особенно важно создавать полноценную творческую среду, в которой каждый молодой человек может раскрыть свой потенциал, проявить инициативу и попробовать себя в новых ролях. «КВН – СТАРТ» — это не только подготовка к выступлениям, но и школа командного взаимодействия, критического мышления и лидерства. Мы видим, как в командах формируется дух поддержки и взаимопомощи, что закладывает основы будущего успеха и активной социальной позиции», — отметил Максим Подполёнок, директор «Молодой Арктики».

Проект реализуется при поддержке правительства Мурманской области и ПАО «Норникель».

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, поддержка движения КВН является частью системной работы по развитию молодежной среды региона. В рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» реализуется более 30 инициатив, направленных на создание возможностей для самореализации молодых северян — от грантов и стипендий до творческих конкурсов и образовательных программ.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555567/#&gid=1&pid=1