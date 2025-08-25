В Мурманской области завершилась всероссийская акция «Служу Отечеству»

В Мурманской области успешно завершилась всероссийская просветительская акция «Служу Отечеству», организованная фондом «Защитники Отечества» и Российским обществом «Знание». Кульминацией мероприятий, проходивших при участии ветеранов специальной военной операции, стало празднование Дня государственного флага Российской Федерации.

Торжественные мероприятия в честь Дня флага РФ прошли на центральной площадке у Семёновского озера в Мурманске. Праздничная программа в парке имени Олега Найденова объединила сотни северян разных возрастов. Кульминацией праздника стало развертывание масштабного полотна российского триколора, в котором участвовали ветераны СВО и участники региональной программы «Герои Севера». Также защитники Отечества пообщались с молодыми мурманчанами на тему патриотизма и важности государственной символики.

Кроме того, в рамках акции участник программы «Герои Севера» Андрей Пухов провёл серию встреч с молодёжью Кольского Заполярья. На встречах обсуждались вопросы патриотизма, важности службы Отечеству и истинных жизненных ценностей

Стоит отметить, всероссийская инициатива стала важным элементом патриотического воспитания молодёжи в нашем регионе. Всего в мероприятиях акции «Служу Отечеству» приняли участие более 300 юных и молодых северян.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, программа «Герои Севера», региональный аналог федерального проекта «Время героев», реализуется в Мурманской области по поручению Президента России Владимира Путина. Проект предоставляет участникам СВО возможность заниматься социально значимой деятельностью, а также внести свой вклад в развитие нашего региона.

Фото (Сергей ЕЩЕНКО): https://gov-murman.ru/info/news/552288/#&gid=1&pid=6