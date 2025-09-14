В Мурманской области завершилась Всероссийская фольклорная экспедиция

В Мурманской области в рамках федерального проекта Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова состоялся цикл фольклорных экспедиций по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния народов России.

Её возглавил член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, директор Института гуманитарных исследований Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН Александр Васильевич Черных. В состав исследовательской группы вошли кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела этнологии и антропологии ПФИЦ УрО РАН Дмитрий Вайман, кандидат исторических наук, заведующий музеем археологии и этнографии Пермского Предуралья Артем Вострокнутов и научный сотрудник Института гуманитарных исследований ПФИЦ УрО РАН Юлия Чернышева.

Работа началась 5 сентября с посещения Государственного архива Мурманской области и Мурманского областного краеведческого музея. В этот же день прошла встреча с саамским общественным деятелем Афанасьевой Ниной Елисеевной, где были записаны саамские сказки.

Продолжилась экспедиция в старинном поморском селе Варзуга. Здесь специалисты зафиксировали уникальные элементы местной традиционной культуры, включая календарные обряды, приметы, элементы поморской кухни и техники рыболовного промысла. Особый интерес вызвали сведения о традиционном женском костюме, в частности — о ношении повойника. Исследователи посетили Центр по сохранению поморского культурного наследия, избу поморского быта и музейный уголок в общеобразовательной школе.

В Умбе, Кашкаранцах и на Тоне Мосеева в ходе встреч с жителями были собраны сведения о праздниках, кухне, костюме и календарных традициях поморов. Особое внимание было уделено сказкам на «поморской говоре», которые прозвучали в исполнении руководителя фольклорного хора Ольги Новожиловой. В селе Кашкаранцы от старожилов были записаны уникальные слова и названия, связанные с поморским бытом. Важной частью работы стало знакомство с деятельностью музея Натальи Кожиной и встреча с потомственным рыбаком Сергеем Попихиным.

Заключительный этап экспедиции прошёл 10-11 сентября и был посвящён изучению традиций кольских саамов. Мастер Татьяна Кожевина продемонстрировала технику вышивки бисером, представила традиционные орнаменты и рассказала о правилах ношения национальных головных уборов и значении родовых знаков.

В результате работы в Мурманской области были собраны материалы, касающиеся рыболовных промыслов, сказочной традиции саамов и поморов, бытования традиционного костюма, узорного вязания, поморской кухни и саамской бисерной вышивки. Экспедиция зафиксировала уникальные знания, которые отражают богатство нематериального культурного наследия региона. Собранные материалы будут рассмотрены для включения в федеральный и региональный реестры нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553375/#&gid=1&pid=1