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Мурманская область. Арктика (16+)23.11.23 10:00

В Мурманской области завершили утилизацию плавтехбазы «Лепсе»

В Мурманской области завершилась более чем десятилетняя история утилизации плавучей технической базы (ПТБ) «Лепсе», которая обеспечивала работу первых атомных ледоколов и чье хранилище отработавшего ядерного топлива много лет представляло значительный экологический риск для региона. На своё место в хранилище реакторных отсеков, расположенном в Сайда-Губе, встала последняя — носовая — блок-упаковка с дезактивированными фрагментами судна.

На торжественном мероприятии, посвящённом завершению утилизации, заместитель генерального директора «Росатома» по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов отметил: «Госкорпорация берёт на себя решение сложнейших экологических задач: мы занимаемся ликвидацией ядерного наследия и наследия токсичных промышленных производств, создаем в стране инфраструктуру для обращения с радиационными и химическими отходами. Более 20 лет мы планомерно очищаем побережье Арктики и Дальнего Востока от радиационно опасных объектов — утилизируем списанные атомные подводные лодки и суда обеспечения. И в этом смысле сегодня для нас особенный день: завершился один из знаковых экологических проектов госкорпорации — ликвидация плавтехбазы «Лепсе». В Арктике стало на один опасный объект меньше».

Как сообщает rosatom.ru, ПТБ «Лепсе» в прошлом веке обеспечивала работу первых атомных ледоколов. С 1981 года на смену ей пришла плавтехбаза «Имандра». «Лепсе» в 1988 году вывели из эксплуатации. Основным источником радиоактивности ПТБ оставалось ее хранилище отработавшего ядерного топлива.

В реализации проекта принимали участие различные организации атомной отрасли и предприятия Северо-Западного региона. Сейчас фрагменты судна более не представляют опасности, на них устанавливается снаружи дополнительная биологическая защита, которая обеспечит безопасность при долговременном хранении. В Мурманской области в плановом режиме идёт вывоз отработавшего ядерного топлива. С 2002 по 2023 год суммарный объем накопленного ОЯТ сократился в два раза. Из хранилища в Гремихе идет вывоз оставшегося ОЯТ — завершение всех работ ожидается в 2025 году. С объекта в губе Андреева уже вывезено больше половины ОЯТ, а полностью работы по вывозу планируется завершить к 2028 году.

 

 

Фото: https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/v-murmanskoy-oblasti-uspeshno-realizovan-proekt-utilizatsii-plavtekhbazy-lepse/

 

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