В Мурманской области завершились командно-штабные учения

С 12 по 15 апреля в Мурманской области проходили командно-штабные учения по вопросам приведения органов управления и сил РСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период и пожароопасный сезон.

Темой первого этапа учений стало оповещение населения и сбор комиссии по ЧС органами управления и силами Мурманской территориальной подсистемы РСЧС, введение режима функционирования повышенной готовности в регионе, информирование граждан о проводимых мероприятиях, мониторинг, прогноз лесопожарных и паводковых обстановок, приведение в готовность сил и средств, предназначенных для ликвидации ЧС в паводкоопасный период и пожароопасный сезон.

Темой второго этапа стала организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком и мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод. Заключительным этапом стала отработка действий по тушению природных пожаров, а также выполнение мероприятий по защите населенных пунктов и социальной инфраструктуры.

В рамках учений прошла тренировка установки пожарно-насосной станции на водоём аэромобильной группировки. Благодаря этому появляется возможность откачки с естественного водоёма в случае поднятия уровня воды. Также в рамках практических действий были отработаны: ликвидация очага лесного пожара с привлечением лесопатрульного комплекса, прикрытие населенного пункта от природного пожара и проведение инженерно-технических мероприятий по защите населенного пункта от угрозы распространения пожара.

Фото: https://51.mchs.gov.ru/deyatelnost/stranicy-s-glavnoy/press-sluzhba/novosti/4721908#group=group-2&photo=6