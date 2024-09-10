В Мурманской области завершились летние съёмки фильма «Лошадка в сугробе»

Главную мужскую роль в фильме исполнил московский актёр и популярный блогер Максим Логинов («Новые папины дочки», скетчи о Пал Палыче). В съёмках также принимали участие взрослые и совсем юные актёры из Мурманска, Санкт-Петербурга, Никеля и Кузомени, а также пять диких кузоменских лошадей.

Команда кинематографистов проехала по Терскому берегу Белого моря, съёмки проводились в 6 населённых пунктах от Кандалакши до Кузомени. Об этапах производства киношники рассказывают на страничке кинопроекта в соцсети https://vk.com/loshadkasinema.

Фильм о молодой учительнице, переехавшей в северное поморское село, снимает мурманский режиссёр и продюсер Мария Олейник. В марте этого года «Лошадка в сугробе» стала одним из победителей конкурса грантов губернатора Мурманской области на реализацию кинопроектов молодёжи. Короткометражная лента создаётся при поддержке Министерства культуры Мурманской области, а также волонтёров и частных благотворителей.

Начался завершающий этап работы над фильмом, планируется также досъёмка отдельных эпизодов, а выход картины запланирован на декабрь 2024 года.

А пока в Выставочном зале города Мурманска работает фотовыставка, демонстрирующая ход съёмок и удивительную природу Кузомени.

Фото Василия ШЕЛЕСТА.