В Мурманской области завершились матчи четвертого тура регионального чемпионата по футболу

В минувшие выходные сразу в четырёх муниципалитетах Мурманской области прошли матчи четвертого тура чемпионата Мурманской области по футболу.

Так, на Центральном стадионе профсоюзов в Мурманске встретились местная команда «Ариес» и кировский «Апатит». Матч завершился со счётом 1:2 в пользу гостей. Встреча команды «Кандалакша» с ковдорским «Горняком» на кандалакшском стадионе «Локомотив» завершилась со счётом 4:0 в пользу кандалакшских спортсменов. На городском стадионе Оленегорска сыграли футболисты из местной команды «Олимп» и мурманской команды «Электрон». По результатам матча победу одержали мурманчане со счётом 5:1.

Кроме того, четвертый тур регионального чемпионата в спортивном комплексе «Металлург» в столице Печенгского округа разыграли местная команда «Печенга» и «Арсенал» из ЗАТО Александровск. Матч завершился со счётом 3:6 в пользу гостей.

Игры пятого тура пройдут 25 июня в Мурманске и Ковдоре, сообщает Министерство спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/