В Мурманской области завершились региональные этапы Всероссийских соревнований «Золотая шайба»

Начиная с середины января на ледовых аренах Апатитов и Оленегорска проходили региональные этапы Всероссийских соревнований «Золотая шайба», в ходе которых сыграло 19 хоккейных команд в четырех возрастных категориях.

Первыми на лёд вышли хоккеисты в возрасте до 13 лет. Победу одержала команда спортивной школы «Юность» из Апатитов, серебряный призёр – мурманская спортивная школа №6, «бронза» – у спортивной школы «Кировск-Горняк» из Кировска и Ковдора.

Среди хоккейных команд юношей в возрасте до 15 лет лучшей стала спортивная школа «Юность» из Апатитов, на втором месте – команда спортивной школы «Кировск-Горняк» из Кировска и Ковдора, третье место – у команды «Горняк» из Оленегорска.

Среди юношей до 17 лет «золото» завоевала команда ДЮСШ-3 из Североморска, на втором месте – оленегорский «Горняк», на третьем – спортивная школа «Юность» из Апатитов.

Заключительную игру провели мальчики до 11 лет. Лучшей оказалась мурманская команда КСШОР, в призёрах – команда спортивной школы «Юность» из Апатитов и «Горняк» из Оленегорска.

Как сообщает региональное Министерство спорта, теперь команды, одержавшие победу, представят Мурманскую область на Всероссийских соревнованиях «Золотая шайба», которые вскоре стартуют в Нижегородской области.

Фото: https://gov-murman.ru