В Мурманской области завершились соревнования в рамках Кубка России по горнолыжному спорту

Соревнования проводились в Кольском Заполярье с 21 ноября по 4 декабря. Первые два этапа Кубка России принимала Кировская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту, 3 и 4 этапы прошли в Полярных Зорях на горнолыжном комплексе «Салма».

29 ноября, перед стартом, состоялось торжественное открытие с участием вице-президента, исполнительного директора Российской федерации горнолыжного спорта Валерия Цыганова.

Для участия в Кубке России заявились сильнейшие лыжники из 16 регионов России и Республики Беларусь. Соревнования проходили в дисциплинах слалом и слалом-гигант. Участники, ставшие победителями и занявшие призовые места в каждом виде программы, награждались медалями и дипломами РФГС.

12 декабря лыжники вновь вернутся на склоны, приняв участие в Кубке России в городе Миасс Челябинской области.

Как сообщает региональное Министерство спорта, соревнования проводятся на основании Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год.

Фото: https://gov-murman.ru