В Мурманской области завершились соревнования VI Национального чемпионата «Абилимпикс»

26 и 27 ноября на площадках образовательных организаций Мурманской области состоялись соревнования по девяти компетенциям VI Национального чемпионата «Абилимпикс». Студенты соревновались в компетенциях «Карвинг», «Выпечка осетинских пирогов», «Декорирование тортов».

Школьники выступили в компетенциях «Поварское дело», «Резьба по дереву», «Инженерный дизайн (CAD) САПР», «Клининг», «Карвинг», «Швея».

Торжественная церемония закрытия Национального чемпионата состоится 29 ноября в режиме онлайн-трансляции, которая будет доступна для просмотра на сайте Национального центра «Абилимпикс», в мобильном приложении «Абилимпикс» и социальных сетях. Начало церемонии в 10.00.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, информация о ходе соревнований размещена в группе Регионального центра развития движения Абилимпикс Мурманской области в сети «ВКонтакте».