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Мурманская область. Арктика (16+)23.11.21 11:00

В Мурманской области завершились Всероссийские лыжные соревнования «Хибинская гонка»

С 17 по 21 ноября в Кировске на трассах лыжного стадиона «Тирвас» МАУ СОК «Горняк» проходили Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Хибинская гонка».

На церемонии открытия присутствовали глава города Кировска Юрий Кузин, глава города Апатиты Николай Бова, а также представитель компании «ФосАгро» – депутат Мурманской областной Думы, заместитель директора Кировского филиала АО «Апатит» Сергей Свинин.

В соревнованиях приняли участие 356 спортсменов из Архангельской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Ленинградской областей, Москвы, Московской, Мурманской, Новгородской областей, Пермского края, Псковской, Рязанской, Самарской областей, Санкт-Петербурга, Сахалинской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Ярославской области, а также Республики Карелия, Республики Коми, Республики Мордовия, Республики Марий Эл, Республики Саха (Якутия), Республики Беларусь и Казахстана.

В проведении мероприятия оказывали помощь волонтёры ТОС «Коашва», воспитанники патриотического клуба «Кречет 51».

По завершении первого дня соревнований на дистанции 10 км классическим стилем победу одержал северянин Александр Гребенько; 2-е место – Алексей Шемякин, Архангельская область; 3-е место занял Андрей Зародов, Мурманская область. В женской дистанции 5 км классическим стилем 1-е место у Ольги Царевой, Республика Коми; «серебро» – Наталья Матвеева, Москва-Рязанская область; бронза – Светлана Николаева, Архангельская область - Ярославская область.

Во второй день прошли спринты свободным стилем: мужчины – 10 км, женщины – 5 км. Призовые места распределились следующим образом: 1-е место – Сергей Забалуев, Санкт-Петербург; 2-е место – Дмитрий Можаровский, Санкт-Петербург - Томская область; 3-е место – Виталий Женихов, Санкт-Петербург - Кировская область. Среди женщин 1-е место – Светлана Николаева, Архангельская область – Ярославская область; 2-е место – Наталья Матвеева, Москва – Рязанская область; 3-е место - Ольга Царева, Республика Коми.

В заключение соревнований в третий день прошли гонки свободным стилем. У мужчин на дистанции 10 км «золото» завоевал Евгений Кудрявцев, Санкт-Петербург; на пьедестал второго места поднялся Алексей Шемякин, Архангельская область; 3-е место у Владимира Баскова, Санкт-Петербург. Среди женщин на дистанции 5 км сильнейшей оказалась Ольга Царева, Республика Коми; 2-е место – Светлана Заборская, Архангельская область; 3-е место – Рада Тарасенко, Ярославская область.

В командном зачёте выиграли лыжники из Санкт-Петербурга.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, победителей и призеров наградили грамотами Федерации лыжных гонок России, медалями и грамотами регионального министерства спорта, а также денежными призами из призового фонда от администрации Кировска и компании «ФосАгро», приуроченными к 90-летию Кировска и 20-летию компании «ФосАгро».

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Последние комментарии

Мореман
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Игорь
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Николай
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