В Мурманской области завершилось обучение администраторов госпабликов

В Центре управления регионом Мурманской области подвели итоги образовательного проекта «Лаборатория госпабликов-2025», направленного на повышение эффективности работы государственных и муниципальных сообществ в социальных сетях.

В этом году в нём приняли участие более 130 администраторов крупных госпабликов региона, 40 из которых успешно завершили полный курс обучения. Участники, выполнившие не менее пяти домашних заданий из шести, получили возможность принять участие в заключительной практической части.

«Лаборатория госпабликов» – федеральный проект, который помогает администраторам развивать сообщества, увеличивать аудиторию и повышать вовлечённость пользователей. Итоговое мероприятие прошло в формате деловой игры «Миссия «Госпаблик», которую провёл федеральный спикер АНО «Диалог Регионы» Максим Шиховцов.

«Рады приветствовать вас на итоговом мероприятии проекта «Лаборатория госпабликов-2025». Этот проект направлен на обучение администраторов, повышение вовлечённости аудитории и обмен лучшими практиками», – обратился к участникам руководитель ЦУР Мурманской области Артём Марышев.

Проект «Лаборатория госпабликов» продолжает развиваться: в прошлом году в нём приняли участие 17000 администраторов по всей стране. В 2025 году акцент сделан на крупные сообщества с максимальным охватом аудитории.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555019/#&gid=1&pid=20