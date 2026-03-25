В Мурманской области завершилось обучение педагогов по управлению беспилотными летательными аппаратами

Педагогам Мурманской области вручили удостоверения о повышении квалификации по программе обучения пилотированию и техническому обслуживанию беспилотных летательных аппаратов. Торжественная церемония состоялась на базе Губернаторского лицея в Мурманске. В ней приняли участие заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина и министр образования и науки Диана Кузнецова.

Курс организован по инициативе регионального министерства Институтом развития образования совместно с филиалом Центра «ВОИН». Обучение прошли 22 педагога из образовательных организаций 14 муниципалитетов, где уже созданы центры беспилотных авиационных систем.

«Сегодня подводим итоги серьёзной и важной работы. Курс прошёл на базе Губернаторского лицея и был максимально практичным. С 2025 года по инициативе губернатора Андрея Чибиса в рамках плана «На Севере – жить!» и проекта «Арктическая школа» в регионе открыт 21 центр беспилотных авиационных систем. И вы — та команда, которая будет работать в этих центрах. Основная задача — помочь ребятам получить навыки, которые уже завтра станут для них началом профессионального пути, будут востребованы и здесь, в Арктике, и за ее пределами. Именно в ваших руках ключ к новым возможностям для наших детей», – сказала вице-губернатор и поздравила с успешным завершением обучения.

Образовательный курс реализован при участии 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты.

Военнослужащий, проводивший обучение, отметил, что за короткий срок участники смогли освоить ключевые навыки: «Нам удалось дать педагогам максимум практических и теоретических знаний: от знакомства с беспилотными системами до самостоятельной сборки аппаратов и выполнения полетов. Особенно важно, что формат был очным – это позволило освоить управление БПЛА и почувствовать уверенность в работе с техникой».

Министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова подчеркнула значимость подготовки педагогов в сфере современных технологий: «Сегодня система образования региона активно отвечает на запросы времени. Подготовка педагогов по направлению беспилотных авиационных систем – это вклад в формирование у школьников и студентов компетенций, востребованных в экономике и промышленности. Такие программы позволяют не только повышать квалификацию учителей, но и создавать современную образовательную среду для наших детей».

Министр отметила, что работа по развитию данного направления ведется системно. В этом году планируется открыть еще не менее пяти таких центров. В продолжение этой работы в рамках «Арктической школы» также запланировано открытие нового направления – фиджитал-центров. Они станут современными площадками, где школьники смогут не только осваивать цифровые технологии, но и принимать участие в подготовке и проведении соревнований.

