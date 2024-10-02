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Мурманская область. Арктика (16+)02.10.24 11:00

В Мурманской области завершился фестиваль «ВместеЯрче»

Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2024 стартовал в Мурманской области 12 сентября и продолжался две недели на площадках областного центра и муниципалитетов.

14 дней ребята самых разных возрастов, от дошколят до старшеклассников, изучали тему энергетики и энергосбережения в лёгком и доступом формате, разбирались в вопросах экологии. Программа была самая разнообразная: мастер-классы, экоуроки, квизы, викторины, спортивные соревнования, флешмобы, посвященные энергетике и экологичному образу жизни. 

Самой запоминающейся для ребят стала выставка автомобильной техники и экспозиция оборудования от партнеров фестиваля – профильных предприятий.

Завершился фестиваль на главной площадке – в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке им. В.П. Махаевой – командной интеллектуальной игрой «Адреналин» от Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ) Мурманска. Ребята узнали, на какой бытовой прибор похожа атомная электростанция по принципу действия, почему тепловыделяющая сборка имеет шестигранную форму, на какой площади одна пальчиковая батарейка может убить всё живое, если попадёт в землю, и многое другое.

Всего в мероприятиях #ВместеЯрче-2024 проведено 149 мероприятий в 13 муниципалитетах с общим охватом более 7 тысяч человек

«Для Минэнерго и ЖКХ фестиваль #ВместеЯрче – особый проект. Каждый год в команде с коллегами – ресурсниками и педагогами – стараемся придумать что-то особое, то, что зажжет в юных умах интерес к учебе и знаниям. Сегодня они мастерят ветряки из подручных материалов, а завтра – управляют реакторными установками или водосбросами на ГЭС», – подчеркнул и.о. министра энергетики и ЖКХ Александр Кобытев.

Фестивальные мероприятия завершились, а социальная кампания по пропаганде энергосбережения продолжится до ноября. Для ребят запланирован ряд экскурсий на энергообъекты и серия тематических уроков.

Напомним, фестиваль ежегодно проходит во всех крупных городах страны при поддержке Минэкономразвития, Минобрнауки и Министерства культуры России.

В Мурманской области организаторами выступают Минэнерго и ЖКХ, Минкульт и Минобрнауки, а также Агентство энергетической эффективности.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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