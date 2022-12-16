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Мурманская область. Арктика (16+)16.12.22 16:00

В Мурманской области завершился финальный этап соревнований по футболу на Кубок губернатора

Легкоатлетический манеж Мурманска принимал финальный этап соревнований по футболу на Кубок губернатора среди школьных спортивных клубов. Всего на поле вышло 6 команд из Мурманска, Кандалакши, Кировска, Печенгского муниципального округа и Мончегорска.  

Среди команд юношей победу одержала команда школы №20 Никеля, на втором месте – футболисты из мурманской школы №41, «бронзу» завоевали спортсмены из кировской школы №2. Среди девушек лучшей стала команда мончегорского лицея, «серебро» – у команды школы №41 Мурманска.  

Как сообщает региональное Министерство спорта, мероприятие проходило в три этапа: муниципальный, зональный и финальный. Кроме мини-футбола юные северяне принимали участие в соревнованиях по волейболу, баскетболу и тэг-регби. В муниципальном этапе приняло участие 207 спортивных клубов с общим количеством участников. Следующий этап соревнований проходил по зональному принципу: «Север», «Запад», «Центр» и «Юг». В мероприятиях приняли участие 58 команд, а в финальный этап прошли 23. 

Победители и призёры финала награждены кубками, грамотами, а также денежными сертификатами на приобретение оборудования, инвентаря, ремонт спортивных залов и установку площадок. Общая сумма грантовых средств – 21 млн рублей. 

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