В Мурманской области завершился основной этап приёмной кампании среднего профессионального образования

Приём заявлений в образовательные организации на очную форму завершился в пятницу, 15 августа.

В преддверии окончания приёмной кампании глава регионального парламента Сергей Дубовой и министр образования и науки области Диана Кузнецова посетили в Мурманске технологический колледж сервиса и колледж экономики и информационных технологий. Спикер Думы ознакомился с материально-технической базой учебных заведений, планами по их дальнейшему развитию.

Оба колледжа являются старейшими образовательными организациями региона, которые готовят востребованных специалистов в сфере сервиса, IT, экономики, торговли и кулинарии. Они успешно реализуют федеральные проекты, ведут активную профориентационную работу и обеспечивают высокий уровень трудоустройства выпускников, формируя кадровый потенциал, востребованный как в туристической отрасли, так и в IT-сфере региона.

Резюмируя посещение колледжей, Сергей Дубовой отметил:

— Сегодня в средние специальные учебные заведения нашего региона поступает больше половины выпускников девятых классов. Они получают качественное образование в обновленных пространствах и, как правило, трудоустраиваются будучи студентами. Кроме этого, на них распространяется комплекс региональных мер поддержки и льгот, что мотивирует их лучше осваивать профессию. Впечатлён учебной базой, оснащенностью, но здания колледжей построены давно и необходим полный капитальный ремонт всех помещений. К этому и будем стремиться. Первоочередная задача – подготовить необходимую документацию.

В этом году в Мурманской области приём на обучение по программам среднего профессионального образования осуществляли 21 колледж и 2 вуза. От абитуриентов поступило около 13,5 тысячи заявлений. В сравнении с прошлым годом возрос спрос на программы СПО в сфере инженерного дела, технологии и технических наук.

В этом году открыт приём за счёт средств областного бюджета по новой программе «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» в Мурманском строительном колледже имени Н.Е. Момота. Созданы особые условия и для обучения участников специальной военной операции – предусмотрено 77 мест по заочной форме на базе 9 классов. За счёт средств областного бюджета осуществляется приём в шести областных колледжах для лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего образования, на обучение по программам профессиональной подготовки по шести рабочим профессиям.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32952/