В Мурманской области завершился первый этап съёмок полнометражного фильма «Мой Север»

Этим летом фильм снимался в Териберке, на Лисьей Горе, на территории парка активного отдыха «Северное Сияние», в отеле «Азимут», в Туманном, у мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Производителем кинокартины выступает московская кинокомпания «Кинозавод».

«Наша команда снимает фильм в Кольском Заполярье впервые. Это уникальный опыт для нас, потому что мы не только снимаем фильм в этом регионе, наша кинолента расскажет о самих северянах, в том числе о саами. Конечно, летом природа Мурманской области удивительно красивая и неповторимая. Но стоит отметить, что и зимой пейзажи не уступают. В начале года мы побывали в Мурманской области в локейшен туре. Нам показали зимний Кольский полуостров – Териберку, Кировск, Мурманск, Апатиты. Невероятная красота независимо от сезона! Поэтому мы решили, что в наш фильм войдут оба сезона. Стоит рассказать и о том, как нам летом помогла небесная канцелярия региона. Нас предупреждали, что погода летом может быть очень переменчивой и, в основном, холодной, следует запастить тёплыми вещами, что мы и сделали. Кроме того, прогнозы показывали облачную, хмурую и дождливую погоду. Но в итоге весь сезон съёмок простояла очень тёплая и солнечная погода, ни разу не лил дождь, не было ветра – это идеальные условия для съёмок фильма. Наши осветители отметили, что первый этап съёмок проекта «Мой Север» стал для них одним из самых лёгких – практически в каждом кадре свет естественный. Север благословил нашу команду», – рассказал генеральный продюсер проекта Денис Филюков.

Стоит отметить, что во время съёмок команда проекта соблюдала чистоту, сохраняя уникальную природу Кольского Заполярья. Перед одной из съёмок в Туманном участники проекта вместе с волонтёрами даже навели порядок и убрали мусор – собрали больше шести мешков с отходами. Если говорить о волонтёрах, то в съёмках фильма участие принимали шесть московских волонтёров международной премии «#МЫВМЕСТЕ» и пять мурманских волонтёров. Мурманские активисты помогали костюмерам и реквизиторам, курировали проезд автомобилей на площадки, помогали обеспечивать актеров и команду питанием и водой, работали в оцеплении. Самой масштабной задачей стала подготовка к съёмке саамской ярмарки в Кильдинстрое – ребята готовили локацию в течение двух дней.

Режиссёр фильма – мурманчанка Юлия Крылова. История проекта «Мой Север» началась с одноименной «короткометражки», в 2021 году снятой с использованием средств гранта губернатора Мурманской области на поддержку молодёжных кинопроектов.

«Правительство Мурманской области уделяет особое внимание вопросам сохранения, популяризации культуры и развития национальных традиций саамского народа. Мы высоко оцениваем и поддерживаем инициативу о съёмках фильма «Мой Север». В перспективе этот проект может стать ещё одним импульсом развития культурного кластера нашего региона», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Новый уже полнометражный фильм снимается при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации и международной премии #МЫВМЕСТЕ, учреждённой Президентом Российской Федерации.». К слову, благодаря победе проекта Юлии Крыловой в этой международной премии, участие в съёмках смогли принять студенты киновузов в роли волонтёров. Для них участие в съемках художественного полнометражного фильма стало уникальной возможностью получить профессиональный опыт на практике. Активисты помогали подготовить операторское оборудование, создавали условия, чтобы артисты вовремя приезжали на съёмочную площадку.

«Хочу сказать спасибо каждому, кто проделал такой огромный путь, прилетел к нам на Север для участия в съёмках. Убеждена, что, если очень сильно верить, любая мечта сбудется. Мне бы хотелось, чтобы каждый человек, который придет в кино на «Мой Север», поверил в нашу историю, как я верила в этот проект все эти годы», – отмечает режиссёр Юлия Крылова.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, снимает Юлия Крылова с 13 лет. Сначала она сняла фильм «Судьба», затем в 15 лет – сериал «Липовый мёд». Далее были сняты несколько короткометражных фильмов.

Юлия сама снялась в фильме «Мой Север» – она исполнила роль секретаря губернатора. Как отмечает режиссер, основная идея будущей киноленты «Мой Север» заключается в том, насколько важно помнить свои корни и чтить не только свою, но и чужую культуру.

Проект «Мой Север» станет первым фильмом о малочисленном народе саами. Кинолента расскажет об их быте, культуре, традициях и легендах. Все мистические саамские образы во время подготовки к съемкам фильма «Мой Север» были тщательно проработаны. Для этого сотрудников киностудии консультировали представители саамской культуры Мурманский области. Мало того, они и сами попали в объектив камеры. А в сценах с саамской ярмаркой зрители увидят более 50 представителей саами в национальных нарядах. Они исполнят песни на саамском языке, будут играть в саамские традиционные игры.

Главную роль в фильме исполнит Александр Константинов. С 2002 по 2023 год актер успел исполнить роли в 75 кинолентах. Александр исполнил роль столичного инженера Виктора, который станет участником событий, наполненных магией и секретами, которые таит в себе земля Кольского Заполярья.

Кроме того, роли в фильме исполняют Филипп Ершов, Дарья Екамасова, Александр Пашков, Вероника Мохирева, Елена Радевич, Сергей Цепов, Екатерина Панасюк, Никита Никитин, Ксения Мери и другие.

Весной 2025 года участники проекта вернутся вновь, чтобы снимать полнометражный фильм в Кандалакше и Ловозере. На этот раз в кадр камеры попадут зимние пейзажи Мурманской области. Фильм выйдет в кинотеатрах не позднее 2026 года.

Фото («Мой Север»): https://gov-murman.ru/info/news/