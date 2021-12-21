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Мурманская область. Арктика (16+)21.12.21 13:00

В Мурманской области завершился первый этап соревнования среди юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий – SKIMiR»

19 декабря завершились соревнования среди юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий – SKIMiR». На церемонии закрытия присутствовали двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий и министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

Напомним, это первые в России детские соревнования со взрослым подходом, так как они смоделированы по принципу этапов Кубка мира по биатлону и проводятся по правилам и принципам Кубка мира, в судействе и проведении гонок применяются стандарты международного уровня, работает квалифицированная судейская бригада во главе с Техническим делегатом международного союза биатлонистов.

В Мурманске собрались спортсмены из 21 субъекта России, которые на протяжении недели состязались в дисциплинах: спринт, суперспринт, масс-старт, смешанная эстафета.

По результатам гонок в дисциплине спринт заполярные спортсменов вырвались на пьедестал почёта.

Среди юношей 2005-2006 года рождения на дистанции 6 км «серебро» завоевал Леонид Копытин, на 6-е месте Даниил Беляев.

Среди девушек 2005-2006 года рождения на дистанции 4,5 км на 6-е месте оказалась Алиса Процик.

Среди юношей 2003-2004 года рождения на дистанции 7,5 км «бронза» досталась Максиму Аверкиеву, 5 место занял Дмитрий Бруй, а 6-е место у Дмитрия Романова.

Среди девушек 2003-2004 года рождения на дистанции 6 км на 5-е место вырвалась Анжелика Сафонова.

В дисциплине «масс-старт» наши биатлонисты вновь порадовали, заняв призовые места.

Среди юношей 2005-2006 года рождения на дистанции 7,5 км 4-е место занял Леонид Копытин, а 6-е место у Даниила Беляева.

Среди девушек 2005-2006 года рождения на дистанции 6 км на 4 месте оказалась Кристина Любченко, 5-е место у Алисы Процик.

Среди юношей 2003-2004 года рождения на дистанции 7,5 км бронзу снова взял Максим Аверкиев, пятым оказался Дмитрий Романов, шестым – Дмитрий Бруй.

Среди девушек 2003-2004 года рождения на дистанции 6 км 5-е место опять у Анжелики Сафоновой.

Северяне являются воспитанниками Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта и специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №3.

18 декабря состоялась тренерская гонка и стрелковое состязание тренеров и организаторов. Самой меткой оказалась Анна Богалий, серебро у тренера из Забайкальского края Ольги Лаврик, бронзу взял директор Мурманской областной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта Владимир Страхов.

Также прошла смешанная эстафета, победителями которой стала Сахалинская область, на 2-е месте - Ленинградская область, 3-е место у Республики Карелии.

Как сообщает региональное Министерство спорта, в заключительный день соревнований состоялась эстафета дружбы, ставшая для Мурманской области успешной. В первом старте участвовали по одной девушке и двум юношам 2009-2010 года рождения. «Золото» взяла команда Эмилии Валеевой - Республика Татарстан, Савелия Пяткина из Мурманской области и Руслана Буракова из Вологодской области. «Серебро» у команды Екатерины Колосовой - Забайкальский край, Искандера Галиева - Республика Татарстан и Степана Куянова из Московской области. «Бронза» у команды Миланы Тумашевской - Сахалинская область, Олега Малышева и Глеба Макеева из Псковской области.

Во втором старте участвовали девушка-юноша 2003-2006 года рождения/девушка-юноша 2011-2012 года рождения. Лучшими оказались София Егорова - Санкт-Петербург, Егор Покалюк из Саратовской области, Полина Евзрезова из Санкт-Петербурга и Дмитрий Кивитар из Вологодской области. На 2-е месте Анна Логинова - Саратовская область, Александр Евсеев из Санкт-Петербурга, Лиана Дроздова - Удмуртская Республика и Адель Сунагатов из Самарской области. На 3-е месте Софья Березина - Санкт-Петербург, Егор Шурыгин из Псковской области, Алена Селуянова из Вологодской области и Артем Чучкалов - Удмуртская республика.

Далее детскую биатлонную эстафету у Мурманска примет Магнитогорск. Там соревнования пройдут в январе, затем юных биатлонистов ждёт февральский этап на Сахалине и в Демино, а в марте пройдёт 5-й этап в Саранске и финальный – в Новосибирске.

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/432118/#&gid=1&pid=6

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