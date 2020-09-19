В Мурманской области завершился первый конкурс на предоставление рибейтов

Итоги первого в Мурманской области конкурса на предоставление рибейтов подвели накануне в рамках заседания региональной кинокомиссии под руководством заместителя губернатора Елены Дягилевой.

Получателем субсидии в 2 млн рублей по итогам конкурса признана компания «Стар Медиа Дистрибьюшн», которая является одним из лидеров кинопроизводства в России. Кинокомпания представила остросюжетный шпионский боевик под рабочим названием «Баренцево море» – второй сезон сериала «Чёрное море». События фильма происходят в 1944 году и раскрывают историю подлинного героизма мурманчан, трудившихся для Победы. Планируемая сумма затрат на съёмки в Мурманской области – 6 млн 682 тысячи 500 рублей.

«Это значит, что 10 мурманских и североморских организаций, с которыми уже заключены соглашения, получат новые заказы на свои услуги. Кроме художественной ценности киноискусства, для Мурманской области съёмки фильмов являются инструментом инвестиций. Всего в этом году на рибейты в областном бюджете предусмотрено 5 млн рублей. Чтобы кинокомпании получили эти деньги, они должны потратить на услуги организаций и предпринимателей Мурманской области 16,6 млн рублей, которые дадут 11,6 млн инвестиций в экономику региона. Гостиницы, транспортные компании, кафе и другие организации не только приобщатся к созданию будущих киношедевров, но и смогут заработать на своих услугах – впрочем, как и местные жители, которые получат возможность сняться в массовке. Конечно, мы рассчитываем, что съемки в кино повысят узнаваемость региона и привлекательность для туристов», – отметила Елена Дягилева.

21 сентября стартует новая заявочная кампания на конкурс по предоставлению рибейтов. Подробная информация будет размещена на сайте регионального министерства культуры в разделе «Гранты».