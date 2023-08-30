В Мурманской области завершился полуфинал конкурса «Большая перемена»

В областном Дворце культуры имени С.М. Кирова 29 августа собрались команды участников, представляющих все регионы Северо-Запада России. В торжественной церемонии закрытия принял участие председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

Спикер подчеркнул значимость этого конкурса для молодёжи:

- Каждый из конкурсантов приобрел в нашем заполярном крае опыт, знания и новых друзей. Впереди – новые испытания и заслуженные награды. Уверен, их достойны все участники – целеустремленные молодые люди, с большим творческим потенциалом, множеством интересных идей. Именно эти качества являются залогом успеха и профессионального роста.

От имени Мурманской областной Думы Сергей Дубовой вручил организаторам памятный подарок.

Образовательная программа для ребят в Мурманске прошла по направлениям «Создавай будущее!» и «Помни!». Конкурсанты встретились с руководителями ведущих социальных проектов, представителями медиа и культуры, а также приняли участие в мастер-классах от ведущих профессионалов своего дела. По итогам всех полуфиналов будут определены 1500 финалистов среди старшеклассников и 600 – среди студентов СПО.

Конкурс «Большая перемена» – флагманский проект Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых». Его соорганизатором выступает Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь). Конкурс входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей». «Большая перемена» проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

Решающий этап конкурса для школьников 8–10 классов пройдёт в октябре, а для учащихся колледжей – в ноябре.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28436/