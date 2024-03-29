В Мурманской области завершился региональный этап конкурса «Воспитатель года России»

В торжественной церемонии подведения итогов приняли участие губернатор Андрей Чибис, глава регионального парламента Сергей Дубовой, депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко, министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова, представители профсоюзной организации, Мурманского арктического университета.

Обращаясь к участникам мероприятия, Сергей Дубовой выразил уверенность, что конкурс стал еще одной важной ступенькой мастерства, укрепил в верности избранному делу и открыл новые секреты профессии:

— В дошкольных учреждениях Мурманской области созданы прекрасные возможности для развития ребят. А для того, чтобы детский сад стал вторым домом для малышей нужно немного – любить и понимать их. Это и есть главный секрет работы воспитателя. Не сомневаюсь и в том, что все воспитатели наших дошкольных учреждений профессионалы с огромным творческим потенциалом, добрые и любящие детей. Именно эти качества являются залогом высокого уровня подготовки к «большой» жизни маленьких северян.

Спикер поблагодарил работников дошкольных учреждений за труд, пожелал новых профессиональных успехов и вручил награды регионального парламента.

За многолетний, добросовестный труд и профессиональное мастерство Благодарственными письмами Мурманской областной Думы награждены воспитатель детского сада №11 н.п. Луостари Евгения Колосова, музыкальный руководитель детского сада №1 ЗАТО Александровск Нина Лабутина, музыкальный руководитель детского сада №30 г. Североморск Ольга Тимофеева.

Ежегодный конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года Мурманской области» проходил с 18 по 29 марта. В этом году в нем приняли участие педагоги дошкольных образовательных организаций из 16 муниципальных образований Мурманской области.

Цель конкурса - профессиональное и личностное развитие педагогов, формирования позитивного общественного мнения о профессии в номинациях: «Воспитатель года» и «Педагогический дебют».

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