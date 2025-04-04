В Мурманской области завершился региональный этап конкурса «Воспитатель года России – 2025»

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой на торжественной церемонии поздравил победителей и призёров регионального этапа. Парламентарий выразил уверенность, что конкурс предоставил им не только возможность продемонстрировать свои навыки и умения, поделиться ценным опытом, но и стал источником вдохновения для дальнейшего профессионального роста.

- В конкурсе приняли участие педагоги разных муниципальных образований области. Среди них – много молодых конкурсантов. Искренне рад, что в эту важную профессию приходит молодежь, достойная смена, - подчеркнул депутат. - В Заполярье создаются все необходимые условия для полноценного развития детей. Но главным человеком в каждом дошкольном учреждении остается воспитатель. Ваша способность любить и понимать детей, стремление сделать детство каждого ребенка ярким, интересным, наполненным радостью – являются ключом к успеху в этой сложной и важной работе.

Сергей Дубовой поблагодарил работников образовательных учреждений за ежедневный кропотливый труд, за верность призванию и вручил Благодарственные письма регионального парламента инструктору по физической культуре детского сада №29 «Сказка» (г. Ковдор) Сергею Терентьеву, инструктору по физической культуре «Североморской школы полного дня» Анжелике Дундуковой и воспитателю дошкольного образовательного учреждения №18 посёлка Мурмаши Елене Наумовой.

Конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года России» проводится ежегодно с 2010 года.

В 2025 году региональный этап конкурса «Воспитатель года Мурманской области» проходил в два тура с 31 марта по 3 апреля. В нём приняли участие 20 работников дошкольных образовательных организаций из 13 муниципальных образований Мурманской области: г. Мурманска, г. Апатиты, г. Оленегорска, г. Полярные Зори; Кандалакшского, Кольского, Ловозерского, Печенгского и Ковдорского муниципальных округов; ЗАТО Видяево, Заозерск, Александровск и Североморск.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32230/