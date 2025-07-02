В Мурманской области завершился региональный этап национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер»

На этот раз участники состязались в номинации «Лучший каменщик». Конкурс проводился среди студентов и специалистов строительной отрасли в области каменных работ.

Цель конкурса – повысить престиж строительных профессий и продемонстрировать молодым специалистам строительной сферы возможности для профессионального развития после успешного участия в конкурсе.

«В Мурманской области активно развивается строительная отрасль. Только за последние шесть лет в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» построено и капитально отремонтировано 235 социальных объектов. Среди них детские сады, школы, поликлиники, спорткомплексы. Кроме того, правительству Мурманской области удалось возродить жилищное строительство. С 2019 года возведено 15 многоквартирных домов на территории Мурманска и области. Сейчас в стадии строительства ещё 20. Уважаемые коллеги, без вас не удастся реализовать столь масштабные проекты. Ведь залог успеха не только в финансировании, но и в специалистах, которые смогут выполнить поставленные задачи», – обратилась к участникам и.о. министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

Участникам конкурса нужно было за шесть часов освоить слоистую кирпичную и декоративную с орнаментом кладку, обработать швы. Жюри оценило организацию рабочего процесса, соответствие чертежу, геометрические параметры, качество обработки и заполнения швов, внешний вид и чистоту кладки, а также производительность труда и соблюдение техники безопасности.

«Сейчас капитально ремонтируем очень большой объём многоквартирных домов, данные профессии очень важны. Вот, например, профессия каменщика позволяет нам ремонтировать кирпичную кладку, делать фундаменты, делать красивые арки, восстанавливать перекрытия», – отметила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

И.о. министра строительства Мурманской области Александра Карпова отметила, что победителям конкурса будет оказано содействие в трудоустройстве.

Организаторами конкурса традиционно выступили Национальное объединение строителей и Минстрой России при поддержке Ассоциации «Жилищно-строительное объединение Мурмана».

«Получилось это мероприятие организовать только общими усилиями. Меня очень радует, что все наши постоянные и поставщики материалов, и строители с живостью откликнулись и предоставили все необходимое: территорию, материалы», – отметил директор Ассоциации «Жилищно-строительное объединение Мурмана» Вячеслав Придатченко.

По итогам состязаний в номинации «Лучший каменщик» победил сотрудник «Мурманской строительной компании» Ботиржон Исроилов, второе место досталось работнику «Астрастрой» Виталию Воробцову. Победитель и призёры награждены денежными призами и дипломами. Также победитель получит возможность представлять Северо-Западный регион на всероссийском финальном этапе конкурса, который пройдёт в Санкт-Петербурге.

Как сообщает региональное Министерство строительства, данное мероприятие нацелено на развитие профессиональных навыков и оценку уровня квалификации специалистов строительного дела. В Мурманской области «Строймастер-2025» стартовал в мае. Участники продемонстрировали свои профессиональные навыки в номинациях «Лучший сварщик» и «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549617/#&gid=1&pid=2