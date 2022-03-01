В Мурманской области завершился VII региональный чемпионат «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia»)

В Мурманской области подвели итоги VII регионального чемпионата «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia»). Победители и призеры определены в трех возрастных группах.

Напомним, соревновательные площадки были оборудованы на базе 12 региональных колледжей и Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия». Всего в VII региональном чемпионате приняли участие 353 конкурсанта и почти 400 экспертов. В течение двух недель проходили соревнования по 51 компетенции. Важно отметить, что количество компетенций региональных чемпионатов за 7 лет увеличилось в 10 раз. В этом году в список компетенций регионального чемпионата добавились семь новых: «Лабораторный медицинский анализ» (юниоры), «Графический дизайн», «Администрирование отеля», «Сборка корпусов металлических судов», «Изготовление прототипов», «Кирпичная кладка», «Бухгалтерский учёт».

В апреле 2022 года 56 победителей регионального чемпионата примут участие в отборочных соревнованиях за право участия в Финале национального чемпионата «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia»). Успешно прошедшие отбор будут бороться за победу на Национальном чемпионате в республике Мордовия в мае 2022 года.

«У команды региона высокий потенциал, и мы верим в то, что наши ребята и в этом году подтвердят свое профессиональное мастерство и добьются высоких результатов», - отметила и.о. министра образования и науки Мурманской области Светлана Виденеева.

Серьёзным стимулом для высоких результатов в чемпионатах движения «Worldskills» является поддержка со стороны региона. Конкурсанты, завоевавшие награды на национальном уровне, поощряются денежными премиями. Решением губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с 2020 года размер премий увеличен в два раза, сообщает региональное Министерство образования и науки.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/441461/#&gid=1&pid=1