В Мурманской области завершился второй сезон проекта «Музыкальные надежды Арктики»!

Серия мастер-классов от преподавателей ведущих учебных заведений России прошла для учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств Заполярья. Автор проекта – преподаватель Детской школы искусств города Гаджиево Анна Гришко. В двух сезонах проекта приняли участие более 1000 ребят.

В этом сезоне увеличилось количество музыкальных специализаций, по которым проходили мастер-классы. Впервые с ребятами работали эксперты в области духовых инструментов и композиции. Мастер-классы прошли в Полярных Зорях, Оленегорске, Мончегорске, Мурманске, Мурмашах и ЗАТО Александровск.

Все преподаватели, задействованные в «Музыкальных надеждах Арктики» – авторы методических разработок и учебных пособий по своей специальности, а также концертирующие музыканты, демонстрирующие пример исполнительской практики.

«В Мурманской области очень много талантливых детей. 12 тысяч ребят сегодня обучаются в региональных школах искусств, среди них больше пяти тысяч выбрали в качестве призвания музыку. Юные воспитанники детских школ искусств – это наша гордость. Из года в год под руководством опытных педагогов ребята завоевывают награды престижных конкурсов, отстаивая честь Заполярья на всероссийских и международных площадках. Необходимо создавать все условия для того, чтобы дети могли развиваться, общаться с экспертами и оттачивать своё мастерство в родном регионе. Проект «Музыкальные надежды Арктики» – один из примеров того, как подобные инициативы могут реализоваться в Мурманской области», – считает министр культуры Мурманской области Ольга Геннадиевна Обухова.