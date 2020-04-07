Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: рассадник заразы обнаружен в Междуречье на объекте ООО «НОВАТЭК-Мурманск»COVID-19 проверяет здоровье людей на прочность - врач-патологоанатом
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)07.04.20 07:15

В Мурманской области здорового образа жизни придерживаются всего 10,3 процента жителей

Нет ничего ценнее здоровья. Особенно важным оно является во время пандемии коронавируса. Это заболевание представляет большую угрозу для человечества. Коронавирус, как и другие болезни, не знает границ, ему не нужен загранпаспорт, чтобы путешествовать по миру, поэтому состояние здоровья людей в любой отдельно взятой стране должно касаться всех.

Для обмена новыми знаниями и технологиями, помощи странам, где возникают эпидемии, и решения других проблем, связанных со здоровьем людей, в 1948 году была создана Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ), объединившая более 200 стран. На первой ассамблее ВОЗ был учреждён Всемирный день здоровья, который отмечается 7 апреля. Эта дата необходима для того, чтобы все люди задумались, насколько важно здоровье и как нужно себя вести, чтобы сохранить его не только себе, но и окружающим. Признавая на словах важность здоровья, большинство из нас в реальной жизни пренебрегает возможностями его сохранения и рисками потери.

В 2019 году в России было проведено Выборочное наблюдение состояния здоровья населения для оценки исполнения национального проекта «Демография», федеральных проектов «Старшее поколение» и «Укрепление общественного здоровья». По его итогам, ожидаемая продолжительность здоровой жизни россиян составила 60,3 года (достижение целевого индикатора к 2024 году согласно Указу Президента России от 07.05.2018 № 204 – 67 лет). Самая высокая ожидаемая продолжительность здоровой жизни – в Республике Ингушетия – 67,2 года, а самая низкая – у населения Чукотки – 49,1 года. Для северян Мурманской области этот показатель составил 59,4 года.

Как сообщает В.Н. Морозов, руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики  по Мурманской области, в России 12 процентов граждан в возрасте 15 лет и старше придерживались здорового образа жизни (ЗОЖ), среди жителей Мурманской области таковых – 10,3 процента. Наиболее высокий удельный вес людей, ведущих ЗОЖ, был зафиксирован в Республике Ингушетия – 48,8 процента, аутсайдером стал Чукотский автономный округ – 0,4 процента.

Доля россиян, систематически занимающихся физкультурой и спортом, составила 27,5 процента (достижение целевого показателя к 2024 году согласно Указу Президента России от 07.05.2018 № 204 – 55 процентов). Наиболее спортивные граждане проживали в Республике Мордовия, где систематически занимающихся – чуть менее половины населения (48,9 процента), наименее – в Магаданской области (19,3 процента). В Мурманской области доля таких граждан – примерно треть (37,7 процента).

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Грузооборот морских портов в плюсе, речные перевозки – в минусе
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЗаповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Сергей
06.04.20 16:03
Мне так и не ответили на вопрос
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Без эмоций и в маске - Татьяна Уланова рассказывает о «здоровье» бизнеса в период пандемии
Рустем
03.04.20 22:54
Дурное и сомнительное заявление! К нему бы можно было прислушаться, если точно знать, что и ты сам, и окружающие люди не являются вирусоносителями. А инкубационный период у коронавируса, как сами же
Комментарий к новости:Здоровым людям маска не нужна!
Ирина51
03.04.20 09:20
круто! Одним словом - мастерица!
Комментарий к новости:Сделай сам: мастер-класс по пошиву медицинской маски от Анастасии Лайтер
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире09:30«Бессмертник». Художественный сериал, 60 серия (16+)10:20«Бессмертник». Художественный сериал, 61 серия (16+)11:10«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Розничные цены на рыбу стабильные, а оптовые снижаются из-за ослабления внутреннего спроса-PRO Валюту (16+)С 30 марта курс евро снизился на 3,1 рубля, доллар потерял 1,3 рубля-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС проложат 100 км новых кабельных линий-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 6 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Нефть дешевле воды – страшный сон аналитиков-PRO Законы (18+)Кабмин утвердил правила оформления больничных листов на карантине для людей от 65 лет
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 1 022 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика