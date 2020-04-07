В Мурманской области здорового образа жизни придерживаются всего 10,3 процента жителей
Нет ничего ценнее здоровья. Особенно важным оно является во время пандемии коронавируса. Это заболевание представляет большую угрозу для человечества. Коронавирус, как и другие болезни, не знает границ, ему не нужен загранпаспорт, чтобы путешествовать по миру, поэтому состояние здоровья людей в любой отдельно взятой стране должно касаться всех.
Для обмена новыми знаниями и технологиями, помощи странам, где возникают эпидемии, и решения других проблем, связанных со здоровьем людей, в 1948 году была создана Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ), объединившая более 200 стран. На первой ассамблее ВОЗ был учреждён Всемирный день здоровья, который отмечается 7 апреля. Эта дата необходима для того, чтобы все люди задумались, насколько важно здоровье и как нужно себя вести, чтобы сохранить его не только себе, но и окружающим. Признавая на словах важность здоровья, большинство из нас в реальной жизни пренебрегает возможностями его сохранения и рисками потери.
В 2019 году в России было проведено Выборочное наблюдение состояния здоровья населения для оценки исполнения национального проекта «Демография», федеральных проектов «Старшее поколение» и «Укрепление общественного здоровья». По его итогам, ожидаемая продолжительность здоровой жизни россиян составила 60,3 года (достижение целевого индикатора к 2024 году согласно Указу Президента России от 07.05.2018 № 204 – 67 лет). Самая высокая ожидаемая продолжительность здоровой жизни – в Республике Ингушетия – 67,2 года, а самая низкая – у населения Чукотки – 49,1 года. Для северян Мурманской области этот показатель составил 59,4 года.
Как сообщает В.Н. Морозов, руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, в России 12 процентов граждан в возрасте 15 лет и старше придерживались здорового образа жизни (ЗОЖ), среди жителей Мурманской области таковых – 10,3 процента. Наиболее высокий удельный вес людей, ведущих ЗОЖ, был зафиксирован в Республике Ингушетия – 48,8 процента, аутсайдером стал Чукотский автономный округ – 0,4 процента.
Доля россиян, систематически занимающихся физкультурой и спортом, составила 27,5 процента (достижение целевого показателя к 2024 году согласно Указу Президента России от 07.05.2018 № 204 – 55 процентов). Наиболее спортивные граждане проживали в Республике Мордовия, где систематически занимающихся – чуть менее половины населения (48,9 процента), наименее – в Магаданской области (19,3 процента). В Мурманской области доля таких граждан – примерно треть (37,7 процента).