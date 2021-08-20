В Мурманской области жалобы граждан отрабатывают не более чем за 10 дней

Комплексный подход к цифровизации регионального управления позволил достичь ряд социально-экономических эффектов в регионе. Например, на портале «Наш Север» отработано более 21 тысячи проблем, о которых заявили жители и проведено 67 голосований. За счёт оптимизации процесса маршрутизации сообщений удалось сократить срок отработки жалоб с 30 дней до 10, а по некоторым особо значимым категориям и до 2 рабочих дней.

«Сейчас у нас почти 30 тысяч зарегистрированных пользователей с ежемесячным приростом в 34%, интерес жителей – это лучший показатель того, что инструмент работает», - сказала министр цифрового развития Мурманской области Зинаида Середа.

Мурманская область стала первым регионом России в котором местный сервис для обращений граждан «Наш Север» интегрирован с федеральной платформой обратной связи. Это сделано для максимально быстрой и удобной отработки жалоб и сообщений граждан. Контроль качества и своевременность отработки осуществляет Центр управления регионом. Для расширения жителями возможности получать услуги без бумажных документов мы работаем над такими проектами как паспорт гражданина с электронным носителем и мобильный идентификатор гражданина.