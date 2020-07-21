В Мурманской области жара - температура воздуха на 2-6° выше нормы

Как сообщает Мурманское УГМС, сегодня Кольский полуостров будет находиться под влиянием малоградиентного барического поля, 22 и 23 июля – северной периферии циклонической депрессии, расположенной в районе Финляндии. По Мурманской области ожидаются местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы, среднесуточная температура воздуха на 2-6° выше нормы.

Сегодня, 21 июля, будет переменная облачность. Без осадков, на западе области кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +13+18°, на востоке области +8+13°, днём +23+28°.

Оповещение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

21-23 июля по Мурманской области ожидается: в Ковдорском и Кандалакшском районах, в районе г. Мончегорск и г. Оленегорска, на востоке Терского района IV региональный класс пожарной опасности; в районе г. Мурманска, в Кольском районе, в районе г. Апатиты и г. Кировска, в Ловозерском районе, на западе Терского района V региональный класс пожарной опасности.

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