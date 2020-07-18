В Мурманской области жара и высокий уровень пожарной опасности

Как сообщает Мурманское УГМС, 18-20 июля Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии малоподвижного циклона с центром в Норвежском море. По Мурманской области ожидается местами кратковременный дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы +20+26°.

Сегодня, 18 июля, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер южный слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью +4+9°, местами до +15°, днём +20+25°.

Оповещение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

18 июля в .Мурманске, в Печенгском, Кольском, Кандалакшском, Ловозерском районах, на западе Терского района, в районе г.Апатиты и г.Кировска ожидается пожарная опасность IV регионального класса.

19 и 20 июля по Мурманской области ожидается пожарная опасность IV регионального класса, на западе Кольского района и 20 июля на западе Терского района V регионального класса.