В Мурманской области жители продолжают выбирать новые объекты для благоустройства

15 апреля Мурманская область в третий раз присоединилась к Всероссийскому голосованию по выбору объектов благоустройства, которые получат приоритет в реализации в следующем году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом России.

«Важно обеспечить максимально широкое информирование о голосовании. Оно дает хорошую возможность сделать собственный город либо посёлок комфортнее и удобнее для жизни», – сказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

«В Мурманской области на голосование выставлен 61 объект из Мурманска, Колы, Мурмашей, Оленегорска, Мончегорска, Ревды, Апатитов, Кировска, Кандалакши, Полярных Зорь, Алакуртти, Ковдорского и Печенгских округов, ЗАТО Александровск, Североморска, Видяево и Заозерска. Предлагаю северянам не откладывать возможность выбрать объект для благоустройства в своём муниципалитете. Важен каждый голос», – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Проголосовать можно на сайте 51.gorodsreda.ru до 31 мая включительно, для удобства граждан в общественных местах организована работа волонтёров, которые ответят на вопросы и помогут пройти голосование.

«Мы планомерно работаем для достижения цели, определенной президентом, – в полтора раза повысить качество городской среды к 2030 году. По нацпроекту «Жильё и городская среда» уже благоустроено более 55 тысяч объектов: порядка 22,6 тысячи общественных пространств и 32,8 тысяч дворов, – заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. – Важно, что нам удалось разработать и внедрить эффективный инструмент, который позволяет людям влиять на ход преобразований и выбор приоритетов в части благоустройства. Уже третий год подряд мы проводим Всероссийское голосование – в нём участвует все больше россиян, неравнодушных к тому, какими будут их родные города и посёлки».

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, 22 апреля Кольское Заполярье примет участие во Всероссийском субботнике, акции чистоты пройдут во всех муниципалитетах региона, если в планы не вмешаются погодные условия. Добровольцы наведут порядок в городских парках, скверах, аллеях, детских и спортивных площадках, набережных и променадах, других важных и социально-значимых объектах. Подробную информацию о локациях сейчас можно получить в местных администрациях.

Фото: https://gov-murman.ru