В Мурманской области значительно снизилось количество жалоб на неубранный снег

На минувшей неделе Центром управления регионом Мурманской области зафиксировано 1010 сообщений, оставленных гражданами в социальных сетях, на порталах «Наш Север» и «Госуслуги». Отработано за отчётный период — 691. Об этом сообщил вчера на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Алексей Медведев.

Согласно данным мониторинга ЦУР, общее число сигналов через соцсети и портал «Наш Север» на прошлой неделе по уборке снега снизилось на 47% относительно предыдущего периода.

«В связи с потеплением, большая часть зафиксированных жалоб — это не только уборка снега, а сформировавшаяся на территориях наледь из-за дождя. Северяне просят службы оперативнее посыпать и тщательнее чистить тротуары, лестницы», — отметил Алексей Медведев.

Среди вопросов благоустройства резонанс получило сообщение жителей ЗАТО г.Североморск от 29 января, которые поинтересовались судьбой подземного перехода на улице Северная Застава.

Администрация города пояснила, что освещение в подземном переходе было восстановлено в декабре-январе, но 30 января его повредили неустановленные лица. Для восстановления понадобится месяц, свет должен появиться к концу февраля.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, в блоке «Дороги» северяне информировали о необходимости расчистки отдельных транспортных магистралей области от снега.

Мерами социальной поддержки семей с детьми пользователи интересовались в блоке «Социальное обслуживание и защита».

Вопросы, касающиеся организации медицинского обслуживания в отдельных лечебно-профилактических учреждениях и возможности попасть к специалистам северяне задают в блоке «Здравоохранение».