В Мурманской области зоны награждения физкультурных и спортивных мероприятий оформят в одном стиле

В Мурманской области зоны проведения церемоний награждения официальных физкультурных и спортивных мероприятий регионального, всероссийского и международного уровней оформят в одном стиле – на эти цели региональному министерству спорта будет выделено 7,9 млн рублей.

Соответствующее постановление «О выделении денежных средств из резервного фонда правительства Мурманской области» подписано губернатором Андреем Чибисом.

Средства пойдут на приобретение оборудования для зон награждения победителей и призеров официальных физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территориях муниципальных образований Мурманской области, сообщает региональное Министерство спорта.