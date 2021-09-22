Мурманская область. Арктика (16+)22.09.21 17:30
В Мурманской области зоны награждения физкультурных и спортивных мероприятий оформят в одном стиле
В Мурманской области зоны проведения церемоний награждения официальных физкультурных и спортивных мероприятий регионального, всероссийского и международного уровней оформят в одном стиле – на эти цели региональному министерству спорта будет выделено 7,9 млн рублей.
Соответствующее постановление «О выделении денежных средств из резервного фонда правительства Мурманской области» подписано губернатором Андреем Чибисом.
Средства пойдут на приобретение оборудования для зон награждения победителей и призеров официальных физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территориях муниципальных образований Мурманской области, сообщает региональное Министерство спорта.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)ПодробнееАндрей Чибис: принципиальная задача – чистота, прозрачность и легитимность избирательного процесса
-
Последние комментарии
Елена
21.09.21 18:12
Было бы интересно узнать, по каким критериям выбирались старшеклассники для участия в оперативном совещании?
Комментарий к новости:Трое старшеклассников из Заполярья провели рабочий день с губернатором
Bvfyebk
16.09.21 09:49
Как я понимаю, это прекрасное лицо рынка.
Ирина Константиновна
10.09.21 17:59
Печальная статистика на фоне активного развития региона.
Комментарий к новости:Тревожная демография: рожаем меньше, смертность растёт, браков и разводов больше
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Живые символы планеты». Научно-популярная программа (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Мурманская область вошла в топ-10 регионов по уровню распространения индивидуальных инвестиционных счетов-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 37 копеек, доллар теряет почти 33 копейки-PRO Энергетику (18+)Атомщики Кольской АЭС рассказали армянским журналистам об опыте модернизации энергоблоков ВВЭР-440-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 22 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Упрощённый порядок установления инвалидности продлили до 1 марта 2022 года