В Мурманской областном краеведческом музее открылась выставка «Праздники Севера: движение вверх»

Выставка приурочена к 90-летнему юбилею проведения первого Праздника Севера.

Экспозиция состоит из девяти информационных баннеров, созданных по хронологическому принципу, и содержит сведения об основных этапах развития Полярных Олимпиад. Они дополнены фотоматериалами из фондового собрания Мурманского областного краеведческого музея и Министерства спорта региона.

Отдельный стенд посвящён спортсменам, в разные годы становившимся победителями и абсолютными чемпионами Праздников Севера. На выставке представлены уникальные экспонаты – предметы печатной продукции – билеты участников и пригласительные билеты, пропуска, значки разных лет, предметы призового фонда довоенного и послевоенного советского времени.

В торжественной церемонии принял участие депутат областной Думы Михаил Белошеев, который отметил, что для Мурманской области Праздник Севера – главное и долгожданное спортивное и культурное событие.

— Вместе с ним приходит весна, ведь март – самый солнечный «зимний» месяц на Крайнем Севере, - сказал парламентарий. – Эта выставка рассказывает об истории развития спорта в нашем регионе и преемственности поколений, об особенностях спортивного праздника, демонстрирующих северный характер, о малоизвестных или забытых фактах.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29757/